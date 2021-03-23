10 человек, которые доказали, что худые – не значит красивые

Всем нам знакомы люди, которые всю жизнь стремятся похудеть, но нередко это может привести к проблемам со здоровьем.

Зачастую сильно худое тело, а также избыточный вес связаны с психологическими проблемами, но многим удалось пройти все трудности на пути трансформации. OBOZREVATEL собрал фото, которые доказали, что худоба не всегда красит тело.

Танцовщица Маргарита считала, что ее успех зависит от цифры на весах. И чем меньше они будут, тем больше у нее шансов пробиться в карьере. Девушка довела себя до анорексии.

Энни всегда занималась спортом и следила за питанием. Но в подростковом возрасте она резко ограничила потребление углеводов и увеличила физическую активность. Изменение в рационе довели девушку до анорексии. Глядя на себя в зеркало, она не чувствовала себя полной, но все равно была недовольна фигурой и весом.

Футболистка Адриана шесть лет боролась с анорексией. Болезнь чуть не убила девушку: она весила 37 килограммов. Спортсменка довела себя до такого состояния из-за того, что в средней школе одноклассники унижали ее и обзывали мальчишкой из-за спортивной фигуры.

Пользователи сети Reddit часто делятся собственными историями набора веса.

"Я смирилась с мыслью, что никогда не смогу стать полнее. А потом записалась в спортзал и пересмотрела рацион питания" – пишет девушка с ником aprilelyse.

Девушка набрала свой заветный вес и теперь чувствует себя гораздо лучше и сексуальнее.

Этому мужчине сейчас 36 лет и он наконец доволен собой.

Девушка набрала вес с 33 до 52 килограммов и гордится этим.

Мужчина долгое время считал, что худоба это хорошо. Когда начал заниматься спортом и набрал вес, его жизнь изменилась – он стал доволен своим здоровьем и телом.

Девушка всегда хотела похудеть, голодала и ненавидела себя. Когда начались проблемы со здоровьем, она решила отпустить погоню за идеальным телом,

"Я наконец учусь любить свое тело и стараюсь давать то, что ему нужно. Я смотрю в зеркало и чувствую себя счастливее, чем когда-либо" – поделилась с фолловерами пользовательница с ником odd_lexicon.

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