10 горячих фото победителя Евровидения 2021, в которого влюбились все девушки

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Группа Måneskin зажгла сцену Евровидения 2021

Недавно отгремел песенный конкурс Евровидение 2021 в Роттердаме, где победила итальянская рок-группа Måneskin. Солист Дамиано Давид пленил сердца миллионов девушек по всему миру своей харизмой и обаянием.

OBOZREVATEL собрал соблазнительные фото Дамиано, которые он опубликовал на своей странице в Instagram. 22-летний вокалист мгновенно стал секс-символом Европы.

Дамиано Давид получил миллионную армию поклонниц

Группа Måneskin на Евровидении взорвала сцену песней "Zitti e buoni".

Бешеную поддержку группа получила благодаря эпатажным образам.

Молодой рокер Дамиано Давид с 15 лет занимается музыкой и участвовал в вокальном шоу "X-фактор".

Участники Måneskin надевали самые яркие образы на Евровидении.

Сначала певец хотел заниматься поп-музыкой, но однажды попытался сыграть рок и навсегда влюбился в этот стиль.

Яркий вокалист Дамиано Давид выступал полураздетый

Все участники Måneskin учились в Римском лицее и являются одноклассниками.

Итальянская рок-группа Måneskin победила Евровидении в 2021 году.

Название Måneskin в переводе с датского языка – "лунный свет".

Дамиано Давид покорил шоу своим итальянским запалом.

Во время конкурса вокалиста обвинили в том, что он употребляет наркотики. Давид опроверг эти слухи, публично сделав быстрый тест на запрещенные вещества.

Дамиано Давид соцсетях публикует ретро-фотографии.

На страницу Дамиано Давида в Instagram подписано 2,6 млн пользователей.

Рокер публикует пикантные фотографии на своей странице.

Дамиано Давид сначала был уличным музыкантом.

Группа Måneskin выступала на улицах Рима.

Тысячи поклонниц претендуют на сердце молодого рокера, но Дамиано признался, что встречается с моделью Джорджией Солери.

У Дамиано Давида есть девушка, с которой он вместе уже 4 года.

Ранее OBOZREVATEL следил за ходом Евровидения 2021 и писал: