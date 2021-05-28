10 горячих фото победителя Евровидения 2021, в которого влюбились все девушки

Недавно отгремел песенный конкурс Евровидение 2021 в Роттердаме, где победила итальянская рок-группа Måneskin. Солист Дамиано Давид пленил сердца миллионов девушек по всему миру своей харизмой и обаянием.

OBOZREVATEL собрал соблазнительные фото Дамиано, которые он опубликовал на своей странице в Instagram. 22-летний вокалист мгновенно стал секс-символом Европы.

Группа Måneskin на Евровидении взорвала сцену песней "Zitti e buoni".

Молодой рокер Дамиано Давид с 15 лет занимается музыкой и участвовал в вокальном шоу "X-фактор".

Сначала певец хотел заниматься поп-музыкой, но однажды попытался сыграть рок и навсегда влюбился в этот стиль.

Все участники Måneskin учились в Римском лицее и являются одноклассниками.

Название Måneskin в переводе с датского языка – "лунный свет".

Во время конкурса вокалиста обвинили в том, что он употребляет наркотики. Давид опроверг эти слухи, публично сделав быстрый тест на запрещенные вещества.

На страницу Дамиано Давида в Instagram подписано 2,6 млн пользователей.

Дамиано Давид сначала был уличным музыкантом.

Тысячи поклонниц претендуют на сердце молодого рокера, но Дамиано признался, что встречается с моделью Джорджией Солери.

Ранее OBOZREVATEL следил за ходом Евровидения 2021 и писал: