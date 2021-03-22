10 фото людей, которые ведут себя как бессмертные

Яна Сончковская Люди 19:01, 22.03.2021 Обновлено: 19:22, 22.03.2021

Некоторым людям не хватает острых ощущений и они ведут себя так, словно у них в запасе ни одна жизнь. Экстремалы взбираются на рискованно установленные лестницы и не боятся оголенных проводов.

Соответствующие снимки размещены на портале Reddit в сообществе OSHA. На них пользователи демонстрируют безразличие людей к технике безопасности.

Авторы этих публикаций призывают ответственно относиться к своей защите и не подвергать опасности здоровье. OBOZREVATEL собрал наиболее рисковых людей, которые забыли о страховке.

Мужчина добирается до вершины дымохода.

Мужчина взбирается на дымоход.
Reddit/s1gnalZer0

"Обычный" день строителя проходит именно так.

Бесстрашные строители рискуют жизнью.
Reddit/vaayb

Создается впечатление, что на этих мужчин не действует сила гравитации.

Строители отдыхают.
Reddit/RookieRaceline

Ремонт крыши мог закончиться травмами.

Хорошо, когда дома есть мастер на все руки.
Reddit/Slangin_yay

Очень рисковые ребята придумали, как зафиксировать деревья.

Водитель забыл приобрести стяжки, чтобы зафиксировать доски.
Reddit/ClutchingMyTinkle

Опасный перекур рядом с газовыми баллонами.

Курение рядом с газом.
Reddit/Takka4k

Электрики стремились отремонтировать линию как можно быстрее.

Командная работа электриков.
Reddit/neteagle

Строители работают на 6 этаже.

Страхование на высоком уровне.
Reddit/Yasser_Mn

Опасная установка кондиционера на крыше 16-этажного дома.

Мужчина устанавливает кондиционер на небоскребе.
Reddit/9999monkeys

Обычный день электрика.

Мужчина меняет лампу в люстре.
Reddit/th2ndchmst

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