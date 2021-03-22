10 фото людей, которые ведут себя как бессмертные

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
2,4 т.
Оригинальные способы страховки на высоте.

Некоторым людям не хватает острых ощущений и они ведут себя так, словно у них в запасе ни одна жизнь. Экстремалы взбираются на рискованно установленные лестницы и не боятся оголенных проводов.

Соответствующие снимки размещены на портале Reddit в сообществе OSHA. На них пользователи демонстрируют безразличие людей к технике безопасности.

Авторы этих публикаций призывают ответственно относиться к своей защите и не подвергать опасности здоровье. OBOZREVATEL собрал наиболее рисковых людей, которые забыли о страховке.

Мужчина добирается до вершины дымохода.

Мужчина взбирается на дымоход.

"Обычный" день строителя проходит именно так.

Бесстрашные строители рискуют жизнью.

Создается впечатление, что на этих мужчин не действует сила гравитации.

Строители отдыхают.

Ремонт крыши мог закончиться травмами.

Хорошо, когда дома есть мастер на все руки.

Очень рисковые ребята придумали, как зафиксировать деревья.

Водитель забыл приобрести стяжки, чтобы зафиксировать доски.

Опасный перекур рядом с газовыми баллонами.

Курение рядом с газом.

Электрики стремились отремонтировать линию как можно быстрее.

Командная работа электриков.

Строители работают на 6 этаже.

Страхование на высоком уровне.

Опасная установка кондиционера на крыше 16-этажного дома.

Мужчина устанавливает кондиционер на небоскребе.

Обычный день электрика.

Мужчина меняет лампу в люстре.

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