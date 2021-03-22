10 фото людей, которые ведут себя как бессмертные

Некоторым людям не хватает острых ощущений и они ведут себя так, словно у них в запасе ни одна жизнь. Экстремалы взбираются на рискованно установленные лестницы и не боятся оголенных проводов.

Соответствующие снимки размещены на портале Reddit в сообществе OSHA. На них пользователи демонстрируют безразличие людей к технике безопасности.

Авторы этих публикаций призывают ответственно относиться к своей защите и не подвергать опасности здоровье. OBOZREVATEL собрал наиболее рисковых людей, которые забыли о страховке.

Мужчина добирается до вершины дымохода.

"Обычный" день строителя проходит именно так.

Создается впечатление, что на этих мужчин не действует сила гравитации.

Ремонт крыши мог закончиться травмами.

Очень рисковые ребята придумали, как зафиксировать деревья.

Опасный перекур рядом с газовыми баллонами.

Электрики стремились отремонтировать линию как можно быстрее.

Строители работают на 6 этаже.

Опасная установка кондиционера на крыше 16-этажного дома.

Обычный день электрика.

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