Новогоднее kids show "Рождественское Чудо" - это праздник моды и таланта

Мария Шевчук
Шоу
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Новогоднее kids show 'Рождественское Чудо' - это праздник моды и таланта

Состоялись съемки 2 сезона грандиозного телепроекта "Рождественское чудо". Это праздник моды и таланта с участием известных артистов, телеведущих, юных топ-моделей, дизайнеров одежды, креативных театров мод и модельных агентств из разных уголков Украины.

Новогоднее kids show "Рождественское Чудо" - это праздник моды и таланта

Президент компании Diva Fashion Group, основательница телепроекта Наталья Ковалева в сотрудничестве с телепродюсером Ириной Гордиенко и студией Obozrevatel создали непревзойденное праздничное действо.

Новогоднее kids show "Рождественское Чудо" - это праздник моды и таланта
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Провели Kids Show звездные ведущие Тимур Мирошниченко, певец, телеведущий, продюсер Andreas, телеведущая, журналистка София Тарасюк, модель, ведущая шоу "Super 5" Виктория Мацищук, "Мини Мисс Украины-2021" Арина Никарова.

На телешоу с музыкальными поздравлениями посетили звездные гости - TANCEVANSKIY, певицы Marietta, Мята, SHY, ULIANA ROYCE. Дополнили концертную программу своими зажигательными выступлениями юные таланты Vlada K, Kiana Chekalska, Арина Никанорова, Милана Мельник.

Прозвучали поздравления от обладательницы титула "MRS. Ukraine World - 2021" Татьяны Чубак, дизайнера, обладательницы бренда одежды "MARY LU" Марианны Назарчук, президента фестивалей "Мини Мисс Украина", "Little Miss & Mister World" Натальи Ковалевой.

Новогоднее kids show "Рождественское Чудо" - это праздник моды и таланта

"ANDRE TAN easy " презентовал невероятную лимитированную коллекцию одежды для подростков, а призеры фестиваля "Мини Мисс Украина" дефилировали в праздничной коллекции платьев от бренда " MARY LU ".

Театры мод и модельные агентства из разных областей Украины поражали оригинальными образами и сказочными постановками.

Новогоднее kids show "Рождественское Чудо" - это праздник моды и таланта

Все участники Новогоднего kids show получили подарки от итальянского бренда косметики "BES".

Новогодняя телепрограмма "Рождественское чудо" будет транслироваться во время рождественских праздников на телеканале OBOZREVATEL .