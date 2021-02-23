Никитюк показала себя в постели без макияжа. Фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками фото, на котором показала себя с утра и без грамма макияжа.
Так, артистка появилась перед фанатами, лежа в постели в белой майке. Соответствующий снимок Никитюк опубликовала в личных Instagram-сторис.
"Проспала", – написала ведущая.
Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.
В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"
Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.
Никитюк не раз шутила в сети по поводу своей внешности. Так, она с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян".
Также ведущая сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер.