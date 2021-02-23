Никитюк показала себя в постели без макияжа. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками фото, на котором показала себя с утра и без грамма макияжа.

Так, артистка появилась перед фанатами, лежа в постели в белой майке. Соответствующий снимок Никитюк опубликовала в личных Instagram-сторис.

"Проспала", – написала ведущая.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

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