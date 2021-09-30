Назван победитель конкурса новой украинской музыки от М2

29 сентября в прямом эфире телеканала М2 в рамках финала пятого юбилейного сезона "Хіт-конвеєра" был определен победитель конкурса молодых исполнителей украинской песни. Главный приз стоил ожесточенной борьбы — мощный пакет раскрутки, в который входят съемки профессионального клипа и его ротация на каналах М1 и М2. Победу уверенно завоевал проект MOLFAR.

MOLFAR — проект, являющийся уникальным на украинском музыкальном рынке и не имеющий украиноязычных аналогов. Михаил Безушко (он же MOLFAR) — профессиональный и талантливый автор и композитор, который сотрудничает со многими украинскими артистами. Он также является фронтменом известного украинской рок-группы "Mad Heads UA". На конкурсе представлял композицию "Солоні".

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В этом году в "Хіт-конвеєрі" приняли участие около полутысячи участников: 20 прошли в полуфинал, 5 попали в финал. Из-за сложившейся ситуации конкурс не проводился в 2020 году. Все присланные в прошлом году треки также были рассмотрены на общих основаниях. Финалистами стали MOLFAR, GORIM!, "Чай з М’ясом", GARNA и коллаборация GG ГуляйГород и Morphom.

В пятом юбилейном сезоне в состав жюри вошли: Виталий Дроздов (генеральный продюсер "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит FM"), Алена Мозговая (музыкальный продюсер), Артем Пивоваров (певец, саундпродюсер), Марьяна Воронина (директор BEST MUSIC Publishing) и Злата Огневич (амбассадор конкурса "Хіт-конвеєр 2021").

"Невероятно сложно сравнивать между собой разножанровых артистов! Сегодня жюри должно понять и даже предугадать успех исполнителя в конкретно его нише. MOLFAR — это сочетание веры в его исполнительские силы и новаторства в выбранном жанре", – сказал Виталий Дроздов.

"Битва была ожесточенной, поэтому, думаю, даже самым финалистам было интересно, кто победит! MOLFAR — настоящий и трушный, я от всего сердца желаю ему успеха и новых интересных композиций", – подчеркнула Алена Мозговая.

"Желаю всем участникам уверенно идти к новым победам! Конкурсы — это очень крутая мотивация, стимул, чтобы проявить себя, тем более — на одном из лучших музыкальных телеканалов Украины. Но стоит помнить, что именно постоянная работа делает нас великими людьми", – отметил Артем Пивоваров.

"Финал "Хіт-конвеєра 2021" — хороший пример для тех, кто планирует в будущем участвовать в этом конкурсе! Хочу посоветовать победителю, кроме сольных композиций, делать крутые коллаборации, чтобы показать себя еще большей аудитории!" – поделилась Марьяна Воронина.

"Приятно отметить, что у жюри не было никаких споров касательно результатов, а был аргументированный конструктивный диалог! MOLFAR — очень харизматичный артист, умеющий делать качественный контент!" – сказала Злата Огневич.

"Поздравляю MOLFAR с победой в 5-м конкурсе "Хіт-конвеєр". Стать первым из более 500 претендентов — это большой успех. Хорошая раскрутка и профессиональный видеоклип — это важнейшие призы для старта и последующего развития музыканта. Верю, что не только песня-победитель попадет в эфиры музыкальных каналов и радиостанций, но и еще ряд треков, которые получили высокую оценку от жюри. Буду рад встречать участников "Хіт-конвеєра 2021" на больших концертных площадках страны. Пишите, творите, а мы с удовольствием это будем показывать!" – сказал инициатор и меценат конкурса "Хіт-конвеєр", соучредитель музыкальных телеканалов М1 и М2 Николай Баграев.