Найди собаку, укравшую сосиску: интересная головоломка озадачила сеть

В сети показали интересную головоломку, которая озадачит каждого. Так, в ней нужно найти собаку, которая украла сосиску с барбекю.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Эту задачу придумал продавец часов Toff London.

Так, на снимке изображено множество собак и сосисок, разбросанных между животными – это и усложняет задание. Сложная головоломка добавляет множество отвлекающих факторов, например, разные породы собак, в том числе далматинцы, гончие псы и другие.

Кроме того, у некоторых собак есть бургер или кость во рту, и на всей картинке есть связки сосисок, но только у одной собаки одна колбаса во рту.

Директор компании Toff London отметил, что "нет ничего лучше связи между хозяином и его собакой".

"Вот почему мы выпустили широкий ассортимент часов с собачьей тематикой, чтобы вы могли соответствовать своему пушистому другу! Мы надеемся, что наша головоломка понравится как любителям собак, так и любителям головоломок", – добавил директор фирмы.

Напомним, ранее сложнейшая головоломка с часами и мелкими деталями бросила вызов пользователям сети и любителям загадок на внимательность. Ее опубликовал британский изготовитель ювелирных изделий F. Hinds.

Кроме того, OBOZREVATEL рассказывал о головоломке с мопсом. Рекорд поиска спящего мопса на картинке – 9 секунд. Попробуйте отыскать собаку за более короткое время.