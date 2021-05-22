Найди кошку в толпе енотов: интересная головоломка заинтриговала сеть

В сети показали интересную головоломку, которая озадачит каждого. Так, в ней нужно найти спрятанную кошку в стае счастливых енотов.

Такую задачку придумал карикатурист Gergely Dudas (Гергели Дудас), более известный под творческим псевдонимом Dudolf (Дудольф). Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на картинке изображены несколько енотов, одни из которых едят вкусности, а другие – носят шляпы. Среди этих животных спрятана кошка.

Отмечается, что у всех енотов на рисунке серые черты лица, несмотря на то, что некоторые из них выделяются яркими аксессуарами. Если у вас возникли проблемы, попробуйте сканировать рисунок слева направо и сверху вниз.

Карикатурист Дудольф известен, прежде всего, созданием ярких и веселых головоломок, которые сбивают с толку людей. Он также создал иллюстрированную детскую книгу и выпустил сборники некоторых из своих лучших головоломок.

Напомним, ранее сложнейшая головоломка с часами и мелкими деталями бросила вызов пользователям сети и любителям загадок на внимательность. Ее опубликовал британский изготовитель ювелирных изделий F. Hinds.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали интересную головоломку, которая озадачит каждого. Так, в ней нужно найти собаку, которая украла сосиску с барбекю.