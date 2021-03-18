На спаривающихся тигров напала медведица: момент попал на фото

В Индии запечатлели схватку медведицы с двумя бенгальскими тиграми, которая разгорелась после спаривания экзотических животных.

Фотографии необычной потасовки сделал фотограф дикой природы Адитья Дики Сингх, пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел на скалистом плато в индийском национальном парке Рантхамбор. Разъяренный черный медведь-ленивец с медвежатами на спине подошел впритык к одному огромному тигру, чтобы прекратить это "безобразие".

Тигры имели развитую мускулатуру и были в разы больше медведицы, но вместо того, чтобы бежать, она решила, что нападение – лучшая форма защиты, и преградила тиграм путь. Шерсть на спине медведицы стала дыбом.

На кадрах видно, как рычащий медведь бросается на тигров. Потасовка длилась две минуты, пока медведица не отпугнула обоих тигров и защитила своих детенышей.

Отметим, что медведи-ленивцы обитают на Индийском субконтиненте и занесены в Красный список Международного союза охраны природы. Они питаются фруктами, муравьями и термитами. А вот бенгальские тигры считаются одними из самых больших диких кошек в мире. Несмотря на браконьерство и потерю среды обитания, их численность восстанавливается.

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