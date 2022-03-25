Мы все кого-то защищаем. Художница показала героизм простых украинцев в душевных иллюстрациях

Украинский моушен-дизайнер Ника Назаренко проиллюстрировала героизм простых украинцев в войне против российского нашествия фашистов. Деятель искусства в своих минималистических работах попыталась донести, что сейчас каждый гражданин по мере возможности защищает то, что он любит и чем дорожит.

Пост в Instagram художнице приурочен к месяцу с начала войны украинцев с Российской Федерацией. "Уже месяц украинцы несокрушимы", – говорится в подписи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В первой иллюстрации автор показала храброго воина ВСУ, который своей спиной закрывает Украину от вражеских атак.

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В следующей работе изображен мирный гражданин, который спасает своего домашнего любимца от страха и смерти, которые оккупанты несут в мирные дома и квартиры.

Третья иллюстрация – о мужественных бойцах территориальной обороны, на что указывает голубая полоска на одежде. Герой этого изображения защищает родной город от кровавых убийц из путинской армии.

В заключение Ника Назаренко изобразила настоящую мать – женщину, которая своим телом прикрывает от российских снарядов со свастикой "Z" малыша. Отметим, что подобные истории в Украине не редкость. К примеру, героиню, закрывшую ребенка во время обстрелов, назвали "украинской Мадонной".

Отметим, что художница является дочерью военного. Ее отец – офицер Вооруженных сил Украины. После первого обстрела Харькова Ника Назаренко переехала во Львов, где продолжает поддерживать украинцев своими глубокими работами, вдохновляясь современными героями.

Так, художница уже публиковала иллюстрацию мужчины с сигаретой во рту и миной в руках, женщину с подсолнечными семенами и храбреца, который останавливал танк голыми руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские художники создали собственную версию супергероев вымышленного мира Marvel, ключевыми персонажами которой стали украинские политики. Среди них: Арестович, Зеленский, Ким и т.д.

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