Мужчина на серфе столкнулся в воде с акулой: момент попал на видео

В сети показали видео, как на пляже Бонди, который расположен на востоке Сиднея, мужчина во время занятий серфингом оказался рядом с акулой и прямо над ней прыгнул.

После этого акула уплыла, видимо, потрясенная невероятно близким столкновением. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам фотографа, который с помощью дрона зафиксировал этот опасный момент, ему на мгновение показалось, что серфер спрыгнул со своей доски прямо на акулу.

"Я даже немного подпрыгнул и вздрогнул. Я бы хотел поговорить с серфером. Было бы здорово увидеть его и спросить, знал ли он, что наступил на акулу", – отметил фотограф.

Отмечается, что серые акулы, которые могут быть опасными, если их спровоцировать, являются вымирающим видом в Новом Южном Уэльсе. Ученые заявляют, что этот вид в целом спокойный.

По данным International Shark File, в 2020 году в австралийских водах погибло восемь человек. Большие белые акулы были замечены за атаками 16 раз, в том числе четыре со смертельным исходом в Австралии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился ролик, на котором турист Хосе Мартинс из США медитирует, а во время этого позади него произошло извержение вулкана.