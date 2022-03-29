М1 покажет вживую благотворительный концерт в поддержку Украины с Эдом Шираном и Камилой Кабельо

29 марта на Resorts World Arena в Бирмингеме состоится большой благотворительный концерт Concert for Ukraine, целью которого является месседж надежды на скорейшее прекращение войны в Украине. Зрители главного музыкального телеканала Украины М1 смогут присоединиться к просмотру вживую в 22:00 по Киеву.

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Все средства за приобретенные билеты и донаты во время мероприятия будут переданы на гуманитарные цели Комитета по чрезвычайным ситуациям в Украине. К слову, полный sold-out состоялся через 45 минут после появления билетов на британских сайтах. И неудивительно: петь в пользу украинцев в этот вечер в течение двух часов будут Ed Sheeran, Camila Cabello, Emeli Sande, Gregory Porter, Tom Odell и Snow Patrol. К ним присоединится украинская певица Jamala.

"Concert for Ukraine"

29 марта, 22:00 (по Киеву)