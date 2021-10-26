M1 Music Awards перенесли на 2022 год из-за ситуации с коронавирусом

"M1 Music Awards" уже давно означает не только награждение самых любимых исполнителей по версии зрителей телеканала М1. Это фантастическое музыкальное шоу, аналогов которому в Украине нет. Масштабное событие, в организации которого задействовано около 2000 работников. Шоу, которое в целом собирает во Дворце спорта 10 тысяч человек.

К сожалению, ситуация касательно карантинных ограничений в связи с очередной "волной" COVID-19 все усложняется. Организаторы церемонии "M1 Music Awards" — телеканал М1 и компания "Таврійські Ігри" — не планируют отказываться от привычного формата мероприятия и переходить на альтернативные онлайн-варианты, чтобы сохранить вайб и достигнутый за предыдущие годы уровень масштабного музыкального праздника.

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Именно поэтому было решено перенести церемонию награждения на 28 апреля 2022 года. А 27 декабря, в юбилейный 20-й день рождения телеканала М1, станут известны номинанты премии! Пятерки кандидатов на статуэтки в каждой категории будут определяться за два года: 2020-й и 2021-й.

Николай Баграев, основатель компании "Таврійські Ігри", председатель наблюдательного совета "ТАВР-Медіа", соучредитель телеканалов М1 и М2:

У нас есть внутреннее корпоративное правило: каждый год совершенствовать наши проекты, делать наши события всегда интересными, яркими и обязательно удивлять зрителей. Наши брендовые ивенты — это всегда массовые мероприятия. Мы вкладываем в них большие творческие, технические и финансовые ресурсы — и это достойно того, чтобы их увидело вживую максимально возможное количество зрителей. Если это невозможно по ряду причин, которые от нас не зависят, тогда мы переносим событие на более подходящее время. Надеюсь, что шестая церемония "M1 Music Awards" состоится в позитивной атмосфере в заполненном Дворце спорта и станет еще более интригующей.

Сергей Перцев, генеральный директор телеканала М1:

В связи с тем, что никто не может спрогнозировать, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в ближайшие несколько месяцев, единственным правильным, по нашему мнению, решением было перенести дату проведения на 28 апреля 2022 года. У этой церемонии награждения, которую мы связывали с 20-летним юбилеем М1, по нашим планам будут интересные режиссерские решения. А имена тех, кто поборется за статуэтки, мы объявим 27 декабря, в самый день рождения!

Уже приобретенные билеты остаются действительными. Все, кто не смогут присутствовать в следующем году, смогут вернуть средства через официального билетного оператора — www.ticketsbox.com.

Напомним, что всю самую свежую информацию относительно подготовки к "M1 Music Awards" можно узнать в эфире "M1 Music Awards News" каждую субботу в 11:00 и на страницах телеканала М1 в социальных сетях.