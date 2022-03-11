'Лучше здесь сгореть, чем там задохнуться!' Песня 'Квартала 95' об Украине 2014 года снова стала вирусной

В сети снова набирает популярность патриотическая песня от студии "Квартал 95" записаная в 2014 году, когда в украинские Луганскую и Донецкую области вторглись оккупанты из России. Композиция актеров комедийного шоу как никогда раньше актуально звучит на фоне новой, полномасштабной войны с российскими захватчиками в 2022 году.

Кроме того, что "Набери Украину в гугле" начали постить сотни пользователей TikTok, официальный аккаунт в Instagram "Квартала" также опубликовал запись 7-летней давности. "7 лет этой песне. Каждая фраза актуальна, каждое слово!", – говорится в подписи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В финальной песне одного из выпусков шоу актеры, среди которых еще был президент Украины Владимир Зеленский, подвергли критике пропаганду Кремля, а также подняли вопросы языка и раскола украинской идентичности.

Видео дня

В тексте прослеживается идея об объединении граждан из всех уголков государства, которое в итоге приведет к невиданной ранее силе и устойчивости Украины, независимой от гнета Москвы и других государств.

"Пусть даже цену поднимут на газ на треть, или отключат

Но лучше нам здесь сгореть, чем там задохнутся ", – говорится в строчках.

С полным текстом песни можно ознакомиться ниже

Композиция заново стала набирать популярность, в том числе на платформе TikTok. Отрезки шоу, или же собственный видеоряд со звуком студии "Квартал 95" набирают сотни тысяч просмотров, лайков и репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музыканты создали хит, посвященный турецкому беспилотнику Bayraktar. Песня получила большую популярность, поэтому ее часто можно услышать на украинских телеканалах в перерыве между новостями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!