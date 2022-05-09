В сети раскритиковали костюмы Kalush Orchestra для Евровидения: в чем суть скандала и что говорят эксперты

Фанаты песенного конкурса Евровидение и ценители этнической одежды раскритиковали костюмы Kalush Orchestra, в которых они будут представлять Украину. Причиной скандала стали оригинальные элементы наряда музыкантов, которым исполнилось более 100 лет.

Выбор стилистов и этнографов назвали "уничтожением наследия" и призвали создать копии уникальной одежды. Об этом пишет "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Скандал начался с поста в Facebook Екатерины Дудки, который подхватил и распространил на своей странице Остап Украинец, чем добавил ему безумную огласку.

В тексте было сказано, что возможно только один эксперт Украины способен сшить кептар и сердак того качества, в котором его создали более столетия назад, однако он этим не занимается. Поэтому, по мнению автора, одежду нужно беречь, а не одевать на сцену.

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"Я знаю одного мастера в Украине, который может сшить правдивый кептар, а вы скольких? И этот мастер занят практически все время реставрацией старых кептарей и кожухов, а не созданием новых. Спасибо за уничтожение наследия", – написала автор.

Ее мнение поддержали множество небезразличных украинцев, также волнующихся за сохранение уникальных артефактов. "Жесть. Это реально большая проблема", "Как хорошо, что пишете об этом", – говорится в сообщениях.

Свой комментарий по поводу выдвинутых замечаний этнограф Роксоляна Шимчук, сотрудничающая с Kalush Orchestra, дала журналистам "Общественного". По ее словам, времени для пошива качественного кептара было крайне мало, поэтому она приняла решение взять несколько экспонатов из собственной коллекции.

В частности, речь идет о кептаре для Олега Псюка и сердаке для Тимофея Музычука.

"Обычно не даю такие вещи, тем более для выездов. Я не была в восторге от этой идеи, но мы подобрали им два кептара из моей коллекции. Олег пообещал, что он будет его беречь и кептар не пострадает, поскольку будет одеваться на рубашку. Еще неизвестно, какой именно кептар будет в финале", – сказала Роксоляна Шимчук.

Кроме этого, Екатерина Дудка выразила обеспокоенность, что из-за усиленного внимания к украинцам в этом году состоятельные европейцы изъявят желание приобрести элементы украинского наследия, а на границе с этим не возникнет никаких проблем.

По этой причине журналисты издания пообщались с коллекционером Ульяной Явной, попытавшейся развеять волнение.

"Такого кептара чтобы купить, а тем более перепродать куче иностранцев за границу – за десять лет не видела. Они есть в единичных экземплярах в частных сборниках и все. Кептарю ничего не будет, это собственность Роксоляны, она его купила за свои деньги и несет за него ответственность и точно не заинтересована в его уничтожении", – объяснила Ульяна Явна.

Как сообщал OBOZREVATEL, наряды участников коллектива насыщены большим количеством символов. Детальнее об образах музыкантов – читайте в материале.