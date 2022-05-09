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В сети раскритиковали костюмы Kalush Orchestra для Евровидения: в чем суть скандала и что говорят эксперты

Катерина Малай
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В сети раскритиковали костюмы Kalush Orchestra для Евровидения: в чем суть скандала и что говорят эксперты

Фанаты песенного конкурса Евровидение и ценители этнической одежды раскритиковали костюмы Kalush Orchestra, в которых они будут представлять Украину. Причиной скандала стали оригинальные элементы наряда музыкантов, которым исполнилось более 100 лет.

Выбор стилистов и этнографов назвали "уничтожением наследия" и призвали создать копии уникальной одежды. Об этом пишет "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Скандал начался с поста в Facebook Екатерины Дудки, который подхватил и распространил на своей странице Остап Украинец, чем добавил ему безумную огласку.

В тексте было сказано, что возможно только один эксперт Украины способен сшить кептар и сердак того качества, в котором его создали более столетия назад, однако он этим не занимается. Поэтому, по мнению автора, одежду нужно беречь, а не одевать на сцену.

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"Я знаю одного мастера в Украине, который может сшить правдивый кептар, а вы скольких? И этот мастер занят практически все время реставрацией старых кептарей и кожухов, а не созданием новых. Спасибо за уничтожение наследия", – написала автор.

Екатерина Дудка высказала свое мнение по поводу использования уникальной одежды на сцене Евровидения

Ее мнение поддержали множество небезразличных украинцев, также волнующихся за сохранение уникальных артефактов. "Жесть. Это реально большая проблема", "Как хорошо, что пишете об этом", – говорится в сообщениях.

Подписчики согласились со словами автора

Свой комментарий по поводу выдвинутых замечаний этнограф Роксоляна Шимчук, сотрудничающая с Kalush Orchestra, дала журналистам "Общественного". По ее словам, времени для пошива качественного кептара было крайне мало, поэтому она приняла решение взять несколько экспонатов из собственной коллекции.

В частности, речь идет о кептаре для Олега Псюка и сердаке для Тимофея Музычука.

"Обычно не даю такие вещи, тем более для выездов. Я не была в восторге от этой идеи, но мы подобрали им два кептара из моей коллекции. Олег пообещал, что он будет его беречь и кептар не пострадает, поскольку будет одеваться на рубашку. Еще неизвестно, какой именно кептар будет в финале", – сказала Роксоляна Шимчук.

Кроме этого, Екатерина Дудка выразила обеспокоенность, что из-за усиленного внимания к украинцам в этом году состоятельные европейцы изъявят желание приобрести элементы украинского наследия, а на границе с этим не возникнет никаких проблем.

В сети раскритиковали образы Kalush Orchestra

По этой причине журналисты издания пообщались с коллекционером Ульяной Явной, попытавшейся развеять волнение.

"Такого кептара чтобы купить, а тем более перепродать куче иностранцев за границу – за десять лет не видела. Они есть в единичных экземплярах в частных сборниках и все. Кептарю ничего не будет, это собственность Роксоляны, она его купила за свои деньги и несет за него ответственность и точно не заинтересована в его уничтожении", – объяснила Ульяна Явна.

Как сообщал OBOZREVATEL, наряды участников коллектива насыщены большим количеством символов. Детальнее об образах музыкантов – читайте в материале.