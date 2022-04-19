В России появились в продаже куличи с символом Z, но РПЦ их 'забраковала'. Фото

В российском городе Шадринск за неделю до Пасхи начали продавать куличи с буквой "Z" вместо традиционных изображений яиц, зайцев или надписи "Христос Воскрес". Однако в РПЦ заявили, что подобные хлебобулочные изделия с нацистской символикой не могут быть освящены.

Об этом сообщил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире пропагандистской радиостанции "Говорит Москва". Он подчеркнул, что, несмотря на все "внешние факторы", христианские традиции должны оставаться неизменными (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Впервые куличи с буквами "Z" заметили в местном магазине "Чайка". Они ничем не отличаются от аналогичной выпечки, кроме цены и изображения из глазури.

Видео дня

Интересно, что любителям геноцида в России подобные хлебобулочные изделия обойдутся вдвое дешевле традиционных куличей с христианской символикой, а именно – 190 рублей (70 гривен).

Сами владельцы магазина открещиваются от товара и заявляют, что не располагают информацией о том, как нацистские символы оказались на прилавке. "Да, это наши. Если честно, мы в шоке, как они туда попали", – рассказали они в комментарии 45.ru.

"Новинку" прокомментировал Вахтанг Кипшидзе, который "забраковал" подобную символику на куличах.

"Традиционно куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, имеющее отличающуюся от христианской символику, куличем считаться не может. Я думаю, что РПЦ не одобрит освящение таких праздничных изделий", – сказал он.

Таким образом, россияне не смогут освятить в церкви выпечку, пропагандирующую войну в Украине и убийство украинского народа.

Напомним, что буква "Z" в России стала символом поддержки геноцида, пыток и войны. Ее рисуют на военной технике, уничтожающей мирные города, на плакатах, авто, одежде и стенах, а также "выкладывают" буквой Z детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве во время парада к 9 мая в небе появится буква "Z". Знак изобразят с помощью самолетов МиГ-29.