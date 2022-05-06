Картину Марии Примаченко продали на аукционе за 500 000 долларов: деньги пойдут на нужды ВСУ

Картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли около четвертого энергоблока", которая уцелела после пожара в историко-краеведческом музее во время наступления российских фашистов на Киевщину, продали на аукционе за 500 000 долларов. Вырученные деньги потратят на нужды ВСУ.

При стартовой цене в $5 тысяч, участник торгов под номером 35 отдал за произведение искусства полмиллиона долларов. Об этом стало известно во время трансляции на YouTube шоумена Сергея Притулы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам организаторов аукциона, победителем торгов стал проживающий за рубежом украинец.

"То, что мы сделали вместе – невероятно! Украинское искусство должно стоить дорого!" – написал Сергей Притула в Facebook.

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Как известно, в поселке городского типа Иванков, что на севере Киевской области, в результате обстрелов российскими оккупантами сгорел историко-краеведческий музей, где хранились гениальные работы Марии Примаченко.

Однако картинам удалось уцелеть благодаря неравнодушным горожанам. Среди них оказалось и полотно "Цветы выросли около четвертого энергоблока", написанное художницей еще в 1990 году.

Семья талантливой украинки дала согласие на то, чтобы средства, вырученные за продажу яркой иллюстрации, передали на нужды Вооруженных сил Украины.

Аукцион был проведен при сотрудничестве Благотворительного Фонда Сергея Притулы вместе с аукционным домом "Дукат". Помогали волонтерам известные украинские галеристы, которые незадолго до мероприятия провели оценку произведения.

Известно, что "Цветы выросли около четвертого блока" из серии работ, посвященных Чернобыльской трагедии, передала семья коллекционера Игоря Понамарчука и историка искусства Дарьи Добриян, которые сейчас волонтерят в Фонде.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал об одной из самых самобытных художниц Украины – Марии Примаченко и ее жизненном пути. Подробнее о работах легенды можно прочесть в материале.