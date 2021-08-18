Легендарная группа 'Кино' выступит в киевском Дворце Спорта: названа дата

Легендарная группа "Кино" выступит в киевском Дворце Спорта. Грандиозный концерт запланирован на 24 сентября 2021 года.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте concert.ua. Спустя тридцать лет музыканты воссоединятся на большой сцене, чтобы поностальгировать под "Звезду по имени Солнце" и "Кукушку" и показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через три десятилетия.

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В составе, который выступит осенью в Киеве будут два оригинальных басиста группы "Кино" – Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист – Юрий Каспарян.

А петь будет сам Виктор Цой – в основе программы голос фронтмена "Кино", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.