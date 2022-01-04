'Ласковая украинизация': Playboy Ukraine взволновал сеть полным переходом на украинский

Украинская версия эротического журнала Playboy отныне будет печататься исключительно на государственном языке. Обновленный формат издания приурочен к Новому 2022 году, поэтому читатели смогут приобрести его уже с 16 января.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице Playboy Ukraine в Facebook. Информацию подтвердил также совладелец журнала Александр Шевченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Начнем с новостей! С первых слов, видимо, догадался, что Playboy Ukraine заговорил по-украински", – говорится в сообщении.

Ранее на украинском языке печатали только интервью с певицей Кристиной Соловий, которое вошло в один из выпусков журнала.

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Сообщается, что не только внутреннее наполнение переведут на государственный язык, но и онлайн коммуникация потерпит изменения.

Фолловеры оценили украинизацию и выразили свое одобрение в комментариях. "Лайк за украинский! Обязательно приобрету несколько экземпляров", "Ласковая украинизация", "Наконец-то можно покупать ваш журнал!", "Наконец. Очень забавно было видеть Плейбой в Украине с деревенским говором", – написали поклонники журнала.

Другие пользователи предположили, что пример Playboy наслаждается порнографическим ресурсом PornHub. "Ура! Даешь перевод порнхаба на украинский", "Надо давить PornHub, чтобы и там были украинские субтитры" – говорится в комментариях.

Кратко о журнале:

Playboy – это американский мужской лайф-стайл журнал развлекательного характера. Он был основан в Чикаго в 1953 году Хью Хефнером. Playboy публикует ежемесячные интервью с известными общественными деятелями, художниками, архитекторами, экономистами, композиторами, дирижерами, кинорежиссерами, журналистами, писателями, драматургами, религиозными деятелями, политиками, спортсменами и водителями автомобилей. Главной особенностью Playboy есть фотографии женщин эротического характера.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 5 моделях Playboy, ставших звездами после съемок в легендарном глянце. Например, состояние Памелы Андерсон после съемок Playboy выросло до 12 миллионов долларов, а Дженни МакКарти стала звездой американского телевидения.