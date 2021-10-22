"Космічний Atlas Weekend на М1" признан одним из лучших digital-проектов Украины

3D-шоу "Космічний Atlas Weekend на М1" получило награду в категории "Online event" в конкурсе от медиапортала "Marketing Media Review", охватывающий самые заметные ивенты, кампании и проекты в цифровом пространстве.

Как сообщила пресс-служба, концерт в абсолютно новом для Украины формате был реализован в качестве альтернативы на время жестких карантинных ограничений в июле 2020 года. В качестве "звездного десанта" на Луне выступили MOZGI, INGRET, U_C, Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN и "Время и Стекло". Непосредственными "зрителями" их лайвов стали "инопланетяне", которые подпевали, аплодировали и танцевали.

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В голосовании от MMR, кроме онлайн-сообщества, участвовало и экспертное жюри, которое оценивало каждый проект по нескольким критериям. Всего для конкурса поступило более 100 заявок.

"Для участия в этом шоу мы приглашали "хулиганов" и первооткрывателей, готовых к экспериментам. Для всех организаторов и креаторов это был первый и очень интересный опыт! Рады тому, что наша идея не осталась без внимания", – рассказал Сергей Перцев, генеральный директор телеканала М1.

Над разработкой шоу работала большая команда фестиваля ATLAS WEEKEND, M1 Production, телеканала М1 и MOZGI Group. Невероятная идея, аналогов которой не было в Украине, с задействованием геймерского двигателя Unreal Engine была выполнена в максимально сжатые сроки мегапрофи своего дела.