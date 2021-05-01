Кошка пыталась украсть щенка из коробки и рассмешила сеть. Видео

В сети показали забавный ролик с кошкой в главной роли, которая пытается вытащить маленького щенка из коробки.

На кадрах видно, как киса хватает малыша за шкирку и тянет в сторону, но он оказывается для нее слишком тяжелым. Соответствующее видео под названием "Когда хочешь котят" было опубликовано в Instagram и собрало уже более 60 тысяч лайков, пишет Ridus (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Отмечается, что пользователей до слез повеселили тщетные попытки кошки "украсть" собаку. Они оставили множество позитивных комментариев под роликом.

"Такая забавная", "Мне кажется, она просто хочет освободить коробку", "Вот он, материнский инстинкт", "Милое видео. Киса такая: "Теперь ты мой", – написали люди.

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