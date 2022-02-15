Как звезды отметили День святого Валентина.Фото

Вот и прошел День святого Валентина, праздник, специально созданный для выражения любви. Этот день стал настолько популярен во всем мире, что даже усилия некоторых религий и культур не смогли его искоренить.

Собственными концертами в честь всех влюбленных “отметились” ведущий “WEEKEND із М1” Виталий Козловский и нео-поп-певица DAKOOKA.

На акустическом выступлении DAKOOKA в одном из киевских ресторанов были замечены на свидании супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова.

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Ведущая Маша Виноградова тоже посвятила вечер не только романтике, но и творчеству: правда, не собственному, а поэта Вани Якимова.

Особенный вечер в компании друг друга дома или в ресторане провели со своими “половинками” Андрей Черновол, Денис Жупник, NIKITA LOMAKIN, MARIETTA, Анна Тринчер.

KAMALIYA в Сети похвасталась подарком от дочерей, который они подготовили для любимых родителей.

Ведущий же “Найкращих кумів України” Сергей Алексеич поделился историей, связанной с праздником: именно в этот день они познакомились с супругой Ксюшей.