Хаски заговорила по-человечески и поразила сеть. Видео

Жительница Канады научила свою собаку породы хаски разговаривать целыми фразами на английском языке.

Домашнему питомцу по кличке Майя завели отдельную страницу в социальной сети TikTok, где ролики с ней начали собирать миллионы просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, пользователи не только восторгаются необычным талантом пса и способностью разговаривать, но и просят в комментариях научить Майю новым фразам.

По словам самой хозяйки, ее собака пытается просто пародировать произношение и интонацию. Так, Майя любит повторять на английском "я люблю тебя", "привет", "как дела" и подобные короткие фразы.

На самых популярных роликах в сети смышленая собака смогла сказать "Здравствуйте" (Hello), "О нет" (Oh no), "Я тебя люблю" (I love you), а также "Как дела?" (How are you?), "Ёлы-палы" (Holy-moly) и "О да" (Oh yeah). Собака справилась так, что кадры разошлись на более чем десятки миллионов просмотров.

