Стало известно, что изменилось в Букингемском дворце без Гарри и Меган

Инсайдеры заявили, что после того, как герцог Сассекский принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США, жизнь в Букингемском дворце стала намного спокойнее.

Издание Mirror пишет, что если бы монархи отдавали себе отчет в своих действиях и совершали то, что положено членам британской династии, то это бы в прошлом помогло избежать многих проблем (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Одной из главных проблем с Гарри и Меган, когда они были частью королевской семьи, была их неспособность понять, как все устроено на самом деле. Было бы намного проще, если бы они постоянно не думали о том, почему им не разрешалось делать те или иные вещи. Сейчас же все намного спокойнее", – утверждает источник.

Напомним, что в 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в Калифорнию. Но при этом внук британской королевы остается принцем Соединенного Королевства и Королевским Высочеством, а также продолжает использовать титулы принца и герцога.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл связалась с Елизаветой II перед похоронами ее мужа, принца Филиппа, чтобы лично выразить свои соболезнования. Компанию герцогине составил ее двухлетний сын Арчи.