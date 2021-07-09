Родители Валерия Меладзе стали жертвами мошенников и лишились крупной суммы денег

Родители известного российского исполнителя Валерия Меладзе стали жертвами телефонных мошенников, которым отдали 300 тысяч рублей. Неизвестная женщина представилась племянницей и попросила крупную сумму денег, чтобы избежать тюрьмы.

В четверг, 8 июля, отцу певца Шоте Меладзе позвонила мошенница и заявила, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и теперь ей грозит срок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Якобы племянница объяснила, что ее забрали в отделение полиции. Она передала трубку человеку, который представился старшим следователем. Мужчина заявил, что необходимо заплатить миллион рублей, чтобы женщину не посадили в тюрьму.

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У родителей Меладзе не было крупной суммы, поэтому они смогли "договориться" с так называемым "следователем" на 300 тысяч рублей.

Мама и отец артиста передали неизвестному мужчине деньги, когда тот подъехал к их дому. После этого Меладзе позвонил настоящей племяннице, выяснилось, что с ней все хорошо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга российского исполнителя Валерия Меладзе Ирина откровенно рассказала об изменах артиста. Тогда женщине казалось, что она и правда была счастливой в браке с мужчиной. Однако лишь недавно Ирина поняла, что обманывала сама себя.