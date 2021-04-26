Принц Гарри провел день рождения британской королевы в компании известной предпринимательницы – СМИ

Герцог Сассекский принц Гарри после возвращения в Калифорнию встретился с предпринимательницей и филантропом Уоллис Анненберг в закрытом частном клубе в тот день, когда его бабушка Елизавета II отмечала 95-летний юбилей. Они пообедали через день после того, как монарх вернулся с похорон принца Филиппа.

Встреча была назначена в клубе San Vicente Bungalows в Западном Голливуде, пишет издание Mirror. Владельцы заведения создают максимально комфортные условия для своих знаменитых гостей, именно по этой причине любая съемка на территории запрещается. Нарушителей установленных правил ждет немедленное исключение из клуба (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Они сидели снаружи, вдали от других людей, Гарри был в маске", – сказал инсайдер.

81-летняя бизнесвумен Анненберг является наследницей медиаимперии своего покойного отца Уолтера в США и главой Фонда Анненберга, который поддерживает проекты, связанные с изменением климата, защитой животных и социальной справедливостью в Америке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Гарри и принц Уильям дали свое согласие на то, чтобы свадебное платье их матери принцессы Уэльской Дианы появилось на выставке, которая пройдет в Кенсингтонском дворце. Мероприятие получило название "Исторические королевские дворцы".