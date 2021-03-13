Горбунов одел латексное платье ради пародии на Кароль

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Шоу
2,6 т.
Горбунов одел латексное платье ради пародии на Кароль

Ведущий Юрий Горбунов показал пародию на певицу Тину Кароль, представ перед публикой в латексном платье, на каблуках и с макияжем.

Такие образы он создал в шоу "Липсинк батл". На сцене Горбунов сменил несколько образов присущих Кароль - латексные штаны, платье, каблуки.

Горбунов в латексных лосинах.
Горбунов накрасил губы.
Горбунов сделал пародию на Кароль.

Он даже одел парик и накрасил красные губы. Публика не жалела смеха и аплодисментов, сама Кароль также не скрывала эмоций.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео, на котором предстала в сексуальных чулках и минисукни с глубоким декольте.

Блог шоубизшоушоу-бизнесТина КарольЮрий Горбунов