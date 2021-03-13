Горбунов одел латексное платье ради пародии на Кароль

Ведущий Юрий Горбунов показал пародию на певицу Тину Кароль, представ перед публикой в латексном платье, на каблуках и с макияжем.

Такие образы он создал в шоу "Липсинк батл". На сцене Горбунов сменил несколько образов присущих Кароль - латексные штаны, платье, каблуки.

Он даже одел парик и накрасил красные губы. Публика не жалела смеха и аплодисментов, сама Кароль также не скрывала эмоций.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео, на котором предстала в сексуальных чулках и минисукни с глубоким декольте.