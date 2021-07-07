Фестиваль Atlas Weekend ярко стартовал, а с ним зона Parimatch Let’s Play

Долгожданный музыкальный фестиваль, которого вся Украина ждала больше двух лет, наконец-то стартовал. С самого первого дня на столичный ВДНГ ринулись толпы людей, а с ними заряд эмоций и невероятная атмосфера.

Atlas Weekend Friends Edition примечателен не только тем, что в этом году упор сделан на выступления именно украинских исполнителей, но и тем, что у фестиваля появился первый спортивный партнер - бренд Parimatch. Этот факт лишний раз подтверждает, что музыка проникает во все сферы жизни, а спорт - такая же неотъемлемая часть lifestyle каждого человека.

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Parimatch представил целую огромную зону развлечений на фестивале, куда приглашает всех посетителей позабавиться в перерывах между выступлениями любимых исполнителей. Найти зону Let’s Play достаточно легко и помогают в этом фирменные желтые зайки, которые сопровождают вас всю дорогу - зайка-киберспортсмен, баскетболист, хоккеист, футболист и тусовщик. С ними даже можно сделать фото на память, не проходите мимо.

Прогуливаясь по главной аллее между тысячами посетителей и сотнями предложений покушать, справа от вас вы найдете крутую баскетбольную площадку. Если вы пришли на Atlas Weekend с друзьями, то это лучшая возможность выявить сильнейшего в спортивном споре и сыграть в баскетбол 3х3. Ощути атмосферу Бруклина и станцуй свой “last dance”!

Следуем дальше, до зоны Let’s Play осталось совсем немного! А по дороге есть возможность заглянуть в Parimatch Store. На фестивале все хотят выглядеть стильно, а футболка или худи из новой коллекция мерча помогут в этом. Если вы еще и на бой Беринчика и Лобова собирались, то самое время там прикупить футболку Mahatch.

Ну вот мы и у Main Stage - задерживаться тут не будем и сразу сворачиваем направо. Куда идти дальше легко понять по живым указателям - они приглашают зайти к Parimatch в гости.

Готовы? Ну вот мы и на месте! Правда впечатляет? Кажется, и никаких указателей не нужно было, все такое огромное и яркое, что легко было заметить издалека. А чем же тут заняться? Согласны, глаза разбегаются, поэтому расскажем детально - развлечений на любой вкус.

Для активных гостей, кто не может усидеть на месте, тут вам и пляжный волейбол, и текбол, и баланс борды. Даже можно занырнуть в большой бассейн полностью наполненный шариками. Главное не потеряться и не “утонуть”. Еще огромная дженга, чемпионат по кикеру, различные конкурсы - всего не перечислить.

Но есть сюрприз и для киберспортсменов - с обратной стороны можно найти секретную комнатку с компьютерами, где проводятся чемпионаты по CS:GO и Dota 2 среди фестивальщиков. А если найти девочек в костюмах Parimatch на территории всего Atlas Weekend, , то можно узнать о секретной акции и даже выиграть компьютер, набор болельщика и яркий мерч. Постарайтесь!

Давайте признаемся, всем во время долгой тусовки или концерта хочется хоть на секунду присесть. И тут все продумали за вас - огромная трибуна, с которой можно сидя наблюдать за выступлением любимой группы или певца. Ну круто ведь?! А есть еще и подвесная трибуна, которую поднимают в небо. Но это вы уже сами увидите, когда придете. Не будем раскрывать всех карт.

Маленькой вишенкой на торте станут трансляции решающих матчей Евро-2020 на экране East Stage. Полуфиналы 6 и 7 июля, финал - 11 июля. Не отходя от кассы, как говорится. В воскресенье перед самим матчем еще и пройдут съемки PM Football Battle с интересными гостями.

Теперь вам все карты в руки - приходите! Впрочем, у вас ведь и не осталось выбора. До встречи на Atlas Weekend!