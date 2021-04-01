"Евровидение-2021": зрителей пустят на шоу, но при условии

В зале проведения международного конкурса "Евровидение-2021", который состоится в Роттердаме (Нидерланды) 18-22 мая, официально может присутствовать одновременно до 3500 зрителей.

Организаторы сообщили, что зрители будут допущены на шоу, включая генеральные репетиции полуфиналов и финала, говорится в Telegram- канале "Евровидение Украина".

Все зрители должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19, чтобы попасть в зал. В случае, если заполняемость зала составит 3500 человек, то это будет больше половины от числа зрителей, присутствовавших на шоу в Тель-Авиве в 2019 году.

Организаторы уже определили порядок выступления стран-участниц в конкурсе. Так, представители Украины, группа Go_A, выйдут на сцену в первом полуфинале под номером 15.

С ними выступят Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.

Первый полуфинал "Евровидения-2021" eurovision.tv

Во втором полуфинале выступят: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Второй полуфинал "Евровидения-2021" eurovision.tv

Ранее украинская группа Go_A презентовала новый клип на песню SHUM, с которой поедет на Евровидение от Украины. Вокалистка коллектива отметила, что обрезать первоначальную версию песни, чтобы адаптировать ее для конкурса, было непросто.

Смотрите краткий обзор всех песен первого и второго полуфиналов:

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Евровидения утвердили формат конкурса на 2021. В мае он пройдет по так называемому сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.