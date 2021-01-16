Дружба самоеда и 'сварливого' кота стала сенсацией Instagram

Собака породы самоед и сварливый кот завоевали множество подписчиков в Instagram благодаря своей невероятной, но очаровательной дружбе.

У себя в социальной сети их показывает 29-летняя Ринса Ли из Крайстчерча (Новая Зеландия), которая любит фотографировать домашних питомцев – шестилетнего пса Каспера и двухлетнего кота Ромео, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пара животных любит проводить время вместе, от объятий на диване до долгих совместных прогулок по сельской местности.

Несмотря на хорошие отношения, Ромео не может избавиться от своего веселого сварливого выражения лица, заставляющего хихикать незнакомцев рядом с очень счастливым лицом Каспера.

Хозяйка каждый день выводит своих питомцев на два часа вместе, они бывали в автомобильных поездках и вместе посещали популярные туристические достопримечательности.

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