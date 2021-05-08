Чайка украла сэндвич из магазина и стала звездой сети. Видео

На видео попал момент, как чайка вошла в магазин и украла сэндвич с тунцом. Один из покупателей пытался остановить птицу, но это было бесполезно.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и ролик, доскролльте новость до конца). Так, в кадре видно, как жадная чайка решила пообедать и пыталась вынести за пределы магазина два бутерброда, чтобы поесть.

Птица изо всех сил пробовала унести в клюве еду и в результате ей это удалось. Двери магазина автоматические и поэтому чайка быстро смогла сбежать с места "преступления". Ролик заканчивается тем, что она клюет бутерброд возле здания.

Напомним, ранее 24-летний фотограф дикой природы Анураг Гаванде запечатлел меланистического черного леопарда в Национальном парке Тадоба в западном штате Махараштра. Так, животное охотилось за оленем. Леопарды-меланисты – редкий вид из-за того, что они часто попадают в руки браконьеров.

Также фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.

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