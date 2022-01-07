Бритни Спирс полностью обнажилась перед камерой и объяснила свой поступок. Фото

Популярная певица Бритни Спирс продолжает праздновать конец опекунства ее отца Джейми Спирса над ней. В этот раз звезда поделилась своими полностью обнаженными фото.

Свои интимные места на снимках она прикрыла только смайликами цветов и розового сердца. Фото появились в Instagram-аккаунте певицы.

В частности, в четверг, 6 января, 40-летняя Бритни опубликовала два селфи в зеркале, на которых она позировала только в белых чулках и кружевном колье.

"Свободная женская энергия никогда не чувствовала себя лучше", — подписала она фото, имея ввиду свою долгожданную свободу от опеки.

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В сентябре после слушания по поводу ее опекунства певица поделилась похожей серией фотографий во время отпуска с женихом Сэмом Асгари. Тогда она позировала обнаженной рядом с ванной на открытом воздухе, прикрыв интимные места тоже смайликами. Также в этой серии были фото, на которых поп-звезда стояла топлесс на пляже, прикрывая руками обнаженную грудь.

Отметим, что в ноябре 2021 года суд Лос-Анджелеса официально прекратил 13-летнее опекунство над Бритни Спирс. С 2008 года Джейми Спирс контролировал все личные и финансовые дела своей дочери. Его назначили из-за беспокойства психическим состоянием певицы. Такие меры применяются в судебной практике к недееспособным людям и когнитивным нарушениям.

Экс-охранник Бритни заявлял, что за певицей фактически была установлена тотальная слежка: даже в спальне была скрытая аппаратура для записи аудио. Почти 13 лет знаменитость молчала о том, что ее не устраивает полный контроль над собственной жизнью. И только в июле 2021-го Бритни впервые публично заявила, что опекунство происходит против ее воли.

Во время своей речи, которая продолжалась более 20 минут, Спирс попросила отменить опеку отца Джеймса Спирса над ней. Комментируя свои публикации в социальных сетях, в которых она уверяла, что с ней все хорошо, певица отметила, что это было ложью. Спирс утверждала, что ей против воли давали литий.

Звезда также рассказала, что из-за опеки не может снова выйти замуж и родить третьего ребенка, поскольку ему не разрешают удалить внутриматочную спираль.

Она также объяснила суду, что раньше не высказывалась публично, поскольку думала, что ей никто не поверит.

Сейчас же певица готовится к свадьбе. Осенью она объявила о помолвке со своим парнем Сэмом Асгари - персональным фитнес-тренером и актером. Отношения у пары длятся уже пять лет. Известно, что дизайном свадебного платья Бритни занимается Донателла Версаче.

Сейчас источники американского журнала People рассказывают, что после избавления от опеки Бритни уделяет приоритетное внимание времени со своими сыновьями: 16-летним Шоном Престоном и 15-летним Джейденом Джеймсом. В среду, 5 января, источник, близкий к звезде, поделился, что Спирс "прилагает усилия, чтобы больше видеть своих детей, и Сэм также поддерживает с ними связь".

Напомним, в декабре Бритни Спирс показала голый живот после похудения. Звезда похвасталась фигурой в коротком топе с глубоким V-образным вырезом, не надев под кофточку белье.

2 декабря в день своего 40-летия Бритни впервые за 13 лет покинула США. Она отправилась в путешествие на частном самолете вместе со своим женихом Сэмом Асгари.