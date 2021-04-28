Астафьева дала важный совет, как наполниться энергией

Певица Даша Астафьева за кулисами Improv Live Show поделилась лайфками для энергичного дня, главный из них – просыпаться с солнцем и идти по лесу.

"Прогулка на рассвете заряжает хорошим настроением и бодростью на весь день!" – рассказала она Новому каналу.

Также певица советует употреблять сырую необработанную пищу и воду с лимоном. "Сырая пища очень полезна и питательна. Термообработка же делает продукты тяжелыми и заставляет организм тратить много времени на переваривание", – говорит Астафьева.

Еще она акцентировала на хорошей компании, спорте, музыке, кино и литературе.

"Помните: мы то, чем себя наполняем, – отмечает Даша. – Пусть хорошее навсегда

поселится в каждом из нас!"

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева показала рокерский образ в фотосессии. Она выбрала смелый наряд: гольф-сетку и кожаные длинные перчатки. Свой лук знаменитость дополнила помадой ярко-красного оттенка и слегка взъерошенными волосами.