Анна Тринчер показала, как сильно изменилась: 'Смотрите, какая булка'

Певица и “принцесса соцсетей” Анна Тринчер на своей странице в Instagram часто поднимает тему уверенности в себе и работы над комплексами. Инфлюэнсер не скрывает: она идеалистка, которая ежедневно работает над своими недостатками.

Для сравнения Анна выставила в сториз свое подростковое фото и сама отметила очевидные изменения в сторону образа суперстар: “Смотрите, какая я была булка! А выросла очень даже ниче!”.

Сейчас Тринчер на неопределенное время покинула Сеть. О причине такого кардинального решения она не заявила открыто, но фолловеры догадываются о ней.

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Анна неоднократно говорила о своем решении сделать пластическую операцию по увеличению груди, чтобы чувствовать себя еще увереннее. Поклонники певицы очень переживают за ее здоровье и в комментариях к постам просят скорее вернуться в активный блоггинг.