Академия 'Из страны в Украине': на пути к культурным изменениям

В каждом уголке Украины есть люди инициативные и амбициозные, стремящиеся развивать общество и менять страну к лучшему. Именно таких людей из 11 городов на Востоке и Юге Украины собрала вместе Академия фестиваля "З країни в Україну".

Академия – это уникальная образовательная программа по проектному менеджменту в культурной сфере, где участники имеют возможность получить структурные знания от ведущих специалистов. Более 100 участников, прошедших предварительный отбор, образовали 11 команд в соответствующих городах: Славянске, Краматорске, Бахмуте, Дружковке, Доброполье, Мирногради, Станица Луганская, Старобельск, Счастье, Мариуполе и Херсоне.

Академию проводит Фонд социальных инноваций "З країни в Україну" в рамках подготовки к седьмой волны одноименных фестивалей. Именно здесь все полученные знания и навыки проектно менеджмента, коммуникаций, фандрейзинга и построения командной работы участники применят на практике, и присоединятся к проведению масштабного фестиваля в своем городе.

Идея Академии заключается в совместном обучении представителей из разных сфер деятельности – общественного сектора, власти и бизнеса. Такой опыт поможет участникам эффективно взаимодействовать в будущем и реализовывать уже собственные проекты.

Мы выбрали трех героев Академии, чтобы подробнее узнать об их впечатлениях, успехах и ожиданиях от обучения.

Первая, с кем мы вас хотим познакомить – это Жанна Бойчук-Шиманская.

В свои 27 лет Жанна занимает должность директора Приморского инклюзивного ресурсного центра в городе Мариуполь. Центр занимается предоставлением психолого-педагогической помощи детям с особыми потребностями.

- Какие открытия вы сделали для себя в ходе обучения в Академии? Что больше всего нравится?

- Я уже проходила тренинги обучение, курсы по написанию проектов, по их реализации, но о том, как правильно это сделать, я более подробно услышала именно на лекциях Академии.

Мне очень нравится, как в Академии отобрали людей. Чувствуется, что мы очень "разношерстные", разновозрастные, и будто обтачиваемся друг о друга, как камни, и учимся друг у друга.

Нравится, что есть команда. В каждой теме были люди, которые в ней специализируются, понимают и могут дать определенный фидбэк: что вот это важно в этой теме, а на это не нужно распыляться.

- Каковы ваши ожидания от обучения в Академии? И какие полученные знания вы уже успели применить в вашей сегодняшней работе?

- Надеюсь, что в будущем смогу самостоятельно организовать фестивали, которые будут касаться детей с особыми образовательными потребностями и их социализации.

Уже, получив определенную долю знаний в Академии, буквально 3 дня назад, дописала проект и направила его на рассмотрение конкурсной комиссии.

- Что вы можете посоветовать тем людям, которые только сейчас задумываются, о том, чтобы стать активистом в своем городе?

- Во-первых, найти единомышленников. Во-вторых, осуществить поиск в себе ресурса, и оценить здравым смыслом, что ты можешь сделать, а что тебе не по силам, и отказываться от этого сразу.

- И последний вопрос – по вашему мнению, чего не хватает вашему городу?

- Я бы хотела добавить больше доступности для детей и людей с нарушениями развития, для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также с нарушениями слуха и зрения. Чтобы они могли социализироваться и быть на равных с основной массой людей.

Если говорить о человеческом факторе, то хотелось бы больше толерантности и терпимости друг к другу.

Наша вторая героиня – Евгения Белова, 38 лет. Работает ведущей мероприятий в ее родном городе Доброполье и в регионах.

Жажда творческой реализации, привела Евгению к нынешней профессии. Но она не прекращает развиваться и хочет выйти на другой уровень, за чем и пришла в Академию.

- Скажите, как вам обучение в Академии и что интересного вы успели для себя открыть?

- Само обучение – я от него просто в восторге!

Когда мне сказали об этой Академию, я не совсем поняла, почему меня пригласили? Но потом поняла, что это именно то, что нужно для меня! Ибо кроме частных мероприятий, я хотела делать нечто большее для своего города.

В Академии мне интересно все, что касается ментального здоровья.

Понравилось, что нас учат, как правильно ставить цели и их разбирать.

И круто, что есть прикладной материал. Его можно применять в различных областях своей жизни, в том деле, которым занимаешься.

Также рада, что попала в украиноязычное пространство, я этого очень хотела. Но все еще думаю на русском, так как нахожусь в такой среде, где все русскоязычные. Даже дочь говорит: "Хотела бы общаться на украинском дома".

- Какой самый челлендж в обучении в Академии вы для себя видите?

- Посадить то зерно, которое бы проросло изменением в эмоциональном и ценностном настроении наших граждан. Это и цель, и определенный челлендж для нашей команды.

- Что с того, что вы уже изучили в Академии, можете применить в вашей деятельности?

- Есть идея создать свой инфопродукт. Карантин не слишком сочетается с профессией ведущей, которая должна работать только в оффлайне.

И это обучение, как никогда уместно, формирует все эти знания и поэтапные действия. То есть в своей деятельности я полностью смогу это применить.

- Что вы можете посоветовать тем, кто сейчас только задумывается стать активистом в своем городе?

- Получается только у тех, кто действует. Можно всю жизнь готовиться и не сделать даже первого шага по направлению к своей цели.

- И последний вопрос – по вашему мнению, чего не хватает вашему городу?

- Когда мы начали обсуждать в команде, то пришли к тому, что у нас нет культурных мест для отдыха. У нас неупорядоченный парк. Есть пруд, но он также заброшен.

Но у нас стал возрождаться спорт, потому что у нас построили хороший спорткомплекс. То есть молодежь, новое поколение, тянется к другим стандартам и другого вида культурного отдыха, но им для этого не хватает площадок.

Еще один герой нашего интервью – Ярослав Бойко из Краматорска. Ярославу 39 лет, он основатель и председатель общественной организации Клуба рыбаков Украины. Под его руководством также функционирует всеукраинский проект ТатоHub – пространство ответственных мужчин. Его главной идеей является то, что отец и мать – равны между собой.

Таких ТатоHub становится все больше и больше в Украине, но Ярослав стремится к масштабированию во все города страны и даже за ее пределы.

- Что вас убедило учиться в Академии и что вы можете применить по обучению в своей работе?

- Вообще, мне очень нравится формат того, как проходит обучение. Как позиционируется фестиваль. Как это делает Фонд. Это для меня больше есть опытом в том, как может работать моя организация, к чему надо стремиться. Потому что я также сторонник качества, и это качество я вижу именно в фестивале и в Академии.

- Что вы можете посоветовать тем, кто сейчас только задумывается стать активистом в своем городе?

- Быть всегда вовлеченным в то, что вы делаете. Спросите у себя: что я могу туда привнести? Зачем это мне нужно? Когда вы дадите себе на эти вопросы – вам станет все понятно.

- Расскажите, чего, с вашей точки зрения, не хватает городу и что бы вы в нем изменили?

- Не хватает локального туризма, который будет показывать, что наш город, хоть оно и позиционируется, как машиностроительное, может отражать в себе дух людей.

У нас люди настолько разнопрофильные, что если мы будем проводить экскурсии для наших гостей заводами, нашими местами отдыха, центром, общаться с общественными деятелями, с простыми людьми – то мы предоставим отображения самой души города.

Академия – это идеальная возможность для самореализации, возможность через обучение перейти от желания к действиям! Обучение в Академии вдохновляет, направляет, создает комьюнити единомышленников с общими целями и ценностями. И те знания, которые получают участники, пройдя все этапы обучения, не ограничиваются фестивалем "Из страны в Украине", а остаются для применения в собственных масштабных проектах и смелых идеях, развивать культуру и общество.

Все, кто хочет открыть для себя новые горизонты возможностей и сделать лучшим родной город, могут вдохновиться примером наших героев и присоединиться к Академии в следующем году!

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"З країни в Україну" – это 7 лет организации масштабных культурно-просветительских событий, 84 города Украины, и 20 направлений неустанной работы с ключевой идеей – формирования новой украинской идентичности и качественных позитивных изменений в Украине.