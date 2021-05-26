В Украине назвали дату премьеры фильма про Кролика Петрика: герои внезапно спели на украинском

Накануне премьеры семейного приключения "Кролик Петрик: Побег в город" появился видеоролик, в котором главные герои, Петрик и его друзья, спели на украинском языке в стиле народных песен.

Его опубликовали на Youtube-канале украинской кинодистрибьюторской компания "B&H Film Distribution Company" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Отмечается, что анимация выйдет на широкие экраны уже 3 июня 2021 года. Допремьерный показ стартует с 27 мая.

В украинском дубляже роли озвучили Евгений Кошевой, Ирма Витовская, Сабина Мусина и Евгений Клопотенко.

О фильме

Кролик Петрик и другие ушастые хулиганы возвращаются. Наконец между кроликами и их соседями установлен мир, и сколько бы усилий Петрик не прикладывал, ему трудно обуздать свой характер и стать послушным. Поэтому он покидает уютный сад и отправляется навстречу новым приключениям и новым вызовам.