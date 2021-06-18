В Суботове на Черкасщине после годовой паузы состоится Фестиваль непокоренной нации "Холодный Яр"

В Суботове Чигиринского района Черкасской области после годовой паузы, связанной с антиковидными мерами, со 2-го по 4-е июля пройдет Фестиваль непокоренной нации "Холодный Яр". Нынешнее действо будет проходить под лозунгом "Новый огонь. Продолжение истории".

Как сообщила пресс-служба мероприятия, приглашаются поклонники хорошей украинской музыки, интеллектуального общения и здорового образа жизни. Фестивальные площадки расположились на живописных холмах неподалеку Суботова, за купальнями "Веры, Надежды, Любови и матери их Софии".

"Фестиваль непокоренной нации "Холодный Яр" объединяет тех, для кого Украина – превыше всего. Кто черпает вдохновение в ее истории и знает, что борьба продолжается – и на переднем крае российско-украинской войны, и на культурном фронте, который удерживают от посягательств врага наши патриотические группы", – рассказала председатель оргкомитета фестиваля Зоя Бойченко.

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Для гостей здесь организован палаточный городок с бытовыми удобствами (но палатки и туристическое снаряжение стоит брать свое). Также в лагере просят соблюдать карантинных мероприятия: мыть и дезинфицировать руки, держать дистанцию, а главное – по возможности вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и близких от болезни.

Традиционно на фестивале будет много драйвовой украинской музыки, интересных встреч и презентаций, а также спортивные акции – трейловый забег RunЯр на дистанцию 11 километров и турнир по ММА. Фестивальная площадка объявляется зоной, свободной от алкоголя и пластика.

Хедлайнерами фестиваля станут известные группы "Кому Вниз", Коzак System "Тень солнца", "Вий", "Yurkesh", "Млечный путь", Karna, Harmata, "Пирятин", "Братья Станислава". Также на главной сцене выступят десять молодых групп, отобранных среди 104 претендентов, которые согласились на конкурс StartUp "Взлетай". Это группы "69 шагов" из Первомайска, Red Sofa со Львова, Bud'more из Харькова, SilverTown Band с Каменского, "Ловец снов / LoVets Sniv из Житомира, Lost Message из Сум и киевские группы IMLA, "Ясно", "Джерни" и Yukra.

Традиционно насыщенной будет программа гутирковой поляны, на которой будут выступать писатель Василий Шкляр, художник и музыкант Юрий Журавель, Герой Украины Михаил Забродский, языковой омбудсмен Тарас Кремень, редактор Радио "Свобода" Наталья Чурикова из Праги и другие интересные спикеры. Также здесь запланированы две идеологические дискуссии: "Могли ли мы отвоевать Крым и освободить Донбасс еще в 2014-2015 годах?" с участием военных экспертов и "Каким должен быть настоящий украинский националист 21 века?" – над этим вопросом будут рассуждать Владимир Вятрович, Дмитрий Корчинский, Александр Сыч, Евгений Карась, Игорь Гузь и Дмитрий Кухарчук. В программе указаны и презентации книг "Волонтеры: сила неравнодушных" Натальи Позняк-Хоменко, "Николай Михновский. Воспоминания, свидетельства, документы" Романа Коваля и Юрия Юзич, "Против красных и белых оккупантов. Украинский повстанческое движение в Центральной Украине 1917-1921 лет "Юрия Митрофаненко," Церковь Святого пророка Ильи в субботу "Надежды Культи и другие издания, будут развернуты выставки, мастер-классы мастеров народного творчества, детская зона.

Также на фестивале будет волонтерский центр по сбору средств в помощь нашим защитникам. На этот раз все собранные средства будут переданы командиру бойцов Правого сектора да Винчи. Вход на "Холодный Яр" бесплатный.

Доехать можно своим транспортом или поездом до ст. им. Т. Шевченко (Смела), а оттуда – через Черкассы на Сабитов. Также в Черкассы из многих городов можно доехать на маршрутке.

Фестиваль проходит при поддержке Украинского культурного фонда, Управления по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА.