В Киеве состоится премьера всемирно известного балета 'Лебединое озеро' в 3D формате

17 и 18 марта 2021 года в 19-00, на главной сцене страны, во Дворце "Украина" состоится премьера всемирно известного шоу "Лебединое озеро" в формате 3D.

На одной сцене - 80 артистов балета, масштабные декорации дополненной реальности и 2,5 часа шоу в сопровождении симфонического оркестра Киевской оперы (Kyiv Opera Theatre) под руководством Виктора Плоскины, Заслуженного артиста Украины, известного постановками в США, странах Европы и Азии. В составе киевской труппы - ведущие артисты украинского и мирового балета. Партию Принца Зигфрида исполнит этуаль-премьер Венской государственной оперы Денис Черевичко, который входит в "ТОП 5 мужчин украинского балета, которые покорили мир" по мнению издания ELLE. Виртуозная прима-балерина Словацкого национального театра в Братиславе Ольга Челпанова воплотит на сцене две противоположных роли - нежную Одетту и фатальную Одиллию, а премьер Национальной оперы Украины Алексей Тютюнник, в образе злого гения Ротбарта , заставит затаить дыхание каждого зрителя в зале. Классическая хореография в сочетании с современными виртуальными декорациями максимально усиливает впечатление от мастерства артистов балета и возможностей человеческого тела.

"Зрители станут участниками самого действа с помощью мультимедийного контента", - делится своими мыслями автор и художественный руководитель проекта, Заслуженный артист Украины Руслан Бенцианов. "Мы готовим особенное шоу. Презентуем классический балет с 3d-декорациями с целью привлечь молодых зрителей к высокому искусству, используя современные технологии. Сочетая язык танца и цифровые декорации, делаем балет доступным к восприятию. А саму постановку - более объемной и сказочной! Миссия нашего проекта - приблизить современного зрителя к балету, не нарушая основы классики, сочетая высокое искусство и новейшие технологии. К тому же 3d-технології в шоу - это достойная альтернатива традиционным декорациям, осознанный шаг в экологичность в искусстве". "Лебединое озеро" 3D - перформанс нового поколения и драматургия, проверенная временем!

Уже сегодня запланируйте незабываемый вечер 17 марта в атмосфере классики Чайковского и анимационных декораций. Приобретайте билеты, опережая sold out.

"Лебединое озеро в 3D" - перфоманс нового поколения и драматургия, проверенная временем!

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