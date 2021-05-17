В Киеве пройдет персональная выставка Ирины Онопенко 'Искусство против насилия'

В Национальном музее Тараса Шевченко украинская художница Ирина Онопенко представит персональную выставку "Искусство против насилия".

Основная цель выставки - привлечь внимание общественности к актуальным проблемам преодоления домашнего насилия и насилия по признаку пола.

“В своих работах я затрагиваю не только сугубо визуальную, но и эмоциональную сферу, апеллируя к чувствам, к подсознанию зрителя. Мои работы привлекают и пугают одновременно. Возможно, это творчество на грани безумия, но это и есть настоящее творчество. Живопись часто считают вещью для украшения интерьера, предметом дизайна, как мебель, но художник - творец, а не ремесленник.

Мое послание - пробуждать, побуждать к размышлениям, открывать сердца. Идея заключается в том, чтобы погрузить зрителя в определенную атмосферу, где он может почувствовать себя частью работы, как бы погружаясь в своего рода транс. Искусство - это образное осмысление действительности, результат моего внутреннего восприятия мира, и если это совпадает с восприятием зрителя, тогда возникает мощная синергия", - делится мыслями Ирина.

Крайне эмоциональные, кричащие картины художницы наполнены внутренними переживаниями: она честна со зрителем и зритель это чувствует. Секрет ее успеха в умении говорить с людьми языком визуальных образов о том, что их волнует.

Ее творчество - это способ достучаться, разбудить чувства, заставить задуматься. В основе - личные переживания, размышления о роли и месте женщины в этом сложном и неоднозначном мире. Каждая ее картина - глубокая драма, основанная на личном опыте и переживаниях. Ее живописные полотна поражают и будоражат. Искренность считывается мгновенно. Здесь невозможно соврать. Творчество Ирины Онопенко с первого мгновения знакомства рождает ощущение сопричастности.

В рамках персональной выставки художницы Ирины Онопенко "Искусство против насилия", при поддержке Международной некоммерческой Ассоциации VITARU/ Associazione Internazionale No Profit VITARU, состоится масштабная международная онлайн конференция с участием представителей общественных организаций и волонтеров, отстаивающих интересы жертв семейного насилия.

Тема насилия в семье, среди детей и подростков в последнее время становится все более актуальной. Организаторы выставки решили не ограничивать любителей искусства пассивным созерцанием работ, а включить в программу выставки живое общение по этой волнующей теме.

В конференции "Искусство против насилия" примут участие представители международных организаций, фондов, адвокаты, психологи, правозащитники, блогеры, художники, журналисты, писатели, кинематографисты, фотографы со всего мира.

Выставка будет доступна для посещения с 11 по 31 мая

Адрес: бульвар Тараса Шевченка, 12