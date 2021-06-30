ТОП-5 иностранных звезд, которые выступят на Atlas Weekend 2021

В этом году на масштабном фестивале Atlas Weekend 2021 выступит множество знаменитых иностранных артистов. Среди них – Giorgia Angiuli, Monolink, Fatboy Slim и другие.

Они исполнят свои самые хитовые треки. Подробней о том, кто появится на фестивале среди иностранных звезд – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Giorgia Angiuli

Рожденная на юго-востоке Италии и выросшая во Флоренции Гиоргия Ангиули относится к музыке с поистине итальянской страстью. Классическое композиторское образование дает ей возможность прекрасно разбираться в премудростях музыкальных структур, а тяга к современным гаджетам позволяет Ангиули синхронизировать в своих сетах звук и изображение.

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Monolink

Это берлинский продюсер и музыкант. Monolink опирается на северный блюз, фолк-музыку. Он вписывается в тот тесный ряд хайповых музыкантов, которые ищут себя на стыке "музыки о вечном" и современных электронных течений.

Fatboy Slim

Норман Квентин Кук – это британский музыкант в жанре танцевальной музыки, наиболее известный как Fatboy Slim. Его стиль – биг-бит, комбинация хип-хопа, брейкбита, рока и ритм-н-блюза.

Beissoul & Einius

Beissoul & Einius – электронный дуэт из Литвы, ставший открытием в музыкальной среде и покоривший слушателей своими перформансами и необычным звучанием.

Nizkiz

Nizkiz – белорусская рок-группа, исполняющая песни на русском и белорусском языках. Создана в 2008 году в Могилеве. Первая белорусская группа, издавшая альбом в цифровом формате 3plet.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в этом году на масштабном фестивале Atlas Weekend 2021 выступит множество знаменитых украинских групп и артистов. Среди них – Верка Сердючка, Океан Эльзы, Тина Кароль, Настя Каменских и другие.