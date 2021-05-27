Телевидение нового поколения: как ТВ адаптировалось к XXI веку

В обществе распространяется мнение, что телевидение теряет популярность и вскоре отойдет в прошлое. Разбираемся, откуда оно взялось, и какие технологии помогают ТВ удерживать свои позиции.

Каждый год все больше вещей, которые раньше существовали только в материальном виде, становятся доступными в мобильном онлайн-формате: паспорта, страхование, деньги и даже телевидение. На эту тенденцию влияют в основном два поколения.

Во-первых — около 6 млн украинцев в возрасте 25-34 года (их называют миллениалы). Во времена их юности началось развитие цифровых технологий: популярность набирали интернет и мобильная связь. И вторая категория — 3.5 млн представителей поколения Z. Молодежь 16-24 лет, которая уже родилась в цифровом мире. Они привыкли к быстрому, доступному интернету, смартфонам и социальным сетям.

53% миллениалов признались, что они бы скорее отказались от обоняния, чем от своей техники.

7 из 10 совершеннолетних представителей поколения Z проверяют смартфон чуть ли не каждые 2 минуты.

Чтобы удовлетворить запросы современной аудитории, телевидение должно быть доступным на любых устройствах и из любой точки Украины без каких-либо физических ограничений. Оно должно иметь высокое качество изображения, большее количество каналов, современный функционал и кинозал с фильмами.

Как устроено современное интернет-ТВ разберем на примере одного из популярных украинских сервисов — SWEET.TV.

Как бы нам не хотелось, возить за собой большой телевизор с подключенным к нему кабелем, к сожалению, не получится.

Поэтому современное интернет-ТВ доступно для абонентов на всех популярных устройствах. Приложение SWEET.TV можно установить не только на телевизор, но и на смартфон, планшет, компьютер и даже на игровую приставку Xbox. К одному профилю подключается сразу 5 устройств.

Интернет-телевидение работает везде, где есть интернет. Здесь конечно появляется мысль, что в отдаленных уголках страны может не быть хорошего подключения, но это не проблема. Сервис SWEET.TV имеет технологии, позволяющие ему работать даже при слабом интернете. Телеканалы или фильм можно посмотреть где угодно, даже в самолете. В приложении для смартфонов и планшетов есть функция загрузки фильмов на устройство для просмотра в режиме офлайн.

Если телевизор не имеет функции подключения к интернету — существуют специальные смарт-приставки. Это небольшое устройство, которое превращает обычный телевизор в инновационный Smart.

Абоненты интернет-ТВ SWEET.TV получают больше за те же деньги: 260+ каналов в HD и 4К качестве, эфиром которых можно управлять: ставить на паузу, перематывать или смотреть в записи. В дополнение абонентам открывается большой кинозал. В SWEET.TV он насчитывает 10 000 фильмов, мультфильмов и эпизодов сериалов, которые абоненты сервиса получают бесплатно в тарифе.

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