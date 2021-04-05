Группа 'На-На' после концертов в Крыму собралась в Киев: нардеп обратился в СБУ

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко

обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) по поводу предстоящего концерта в Киеве российской группы "На-На".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что направил в ведомство депутатское обращение. "В мае 2019 российская группа незаконно посещала оккупированный Крым и выступала в Симферополе", – уточнил парламентарий.

СБУ он задал следующие вопросы:

Запрещен ли группе "На-На" въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма?

Если такого запрета не существует, то намерена ли СБУ его рассмотреть?

Тем временем, в Украине уже продают билеты на концерт "На-На" 25 сентября 2021-го в Октябрьском дворце (Киев).

"Это будет невероятное шоу, которое мы все так ждали! Проверенные временем и всеми любимые хиты, под которые мы танцевали на дискотеках, искренность и музыкальные сюрпризы. Легенда возвращается! И этот концерт станет настоящим событием, ведь музыканты воссоздают ту самую атмосферу своих безумных концертов 90-х!" – отмечается в афише.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минкульт исключил российского рэпера Басту (Василия Вакуленко) из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину, и теперь он собирается с концертом в Киев.