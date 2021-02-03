6 февраля в Национальной оперетте покажут спектакль 'Любовная отповедь мужчине'

Спектакль можно сравнить с визитом к психологу – где все, как на ладони, но невозможно предугадать, какая тайна откроется в следующий миг...

Сюжет развивается вокруг решения, которое принимает главная героиня Грасиэла. Оно окончательное, но сначала нужно выговориться! Наконец после многих лет молчания женщина не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях.

Она говорит мужу: "Если тебя осудят на Страшном Суде, то за то, что дома у тебя жила любовь, а ты ее не разглядел". Всю роскошь, богатство и безрадостные рассветы своей жизни, она готова отдать, чтобы вернуть время, когда в заброшенной старой хижине - их с мужем первом доме - царила любовь.

Спектакль создан по мотивам пьесы "Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле" Габриэля Гарсии Маркеса, колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, представителя "магического реализма".

Откровенное обращения женщины к мужчине, интерпретировано режиссером спектакля Богданом Струтинским так, чтобы в конце она была услышана. Кем? Нами - Зрителями. Женщинами, которые ищут вечного смысла - любви и мужчинами, которые здесь, рядом, в кресле...

Женщина и музыка в спектакле "Любовная отповедь мужчине ..." звучат в унисон. "Музыка Пьяццоллы очень популярна, она прекрасна в исполнении различных музыкальных инструментов. Именна эта музыка идеально подходит для выражения душевного состояния нашей героини. Она передает ее воспоминания о любви, ее печаль и плач, ее агрессию. Музыка воспроизводит эмоции, ощущения ... их легкость, эфирность. В спектакле звучат популярные мелодии Пьяццоллы - Oblivion, Adios Nonino и Libertango, а также менее известные произведения композитора.

"Любовная отповедь мужчине ..." - необычная постановка, которая может напомнить зрителям их собственные отношения, неожиданно отражая каждому что-то свое, личное.

Счастье - это любовь ... Согласны??

… подготовлено по материалам пресс-центра НАТО.

Когда: 6 февраля, суббота.

Где: Национальная оперетта (Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. м. "Олимпийская"). "Сцена 77", под крышей Театра.

Длительность: 19:00 - 20:40

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