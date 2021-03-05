81-летняя фитнес-модель покорила TikTok. Видео
81-летняя немка Эрика Ришко стала сенсацией TikTok из-за своей безупречной физической формы.
У пожилой жительницы Лангенфельда 132,5 тысячи подписчиков в социальной сети TikTok. Большая часть аудитории к ней пришла весной 2020 года, когда начался карантин в Германии из-за пандемии коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В интервью она поделилась, что никогда в жизни даже не думала, что может стать настолько популярной. В спортзал впервые она пришла, когда ей было 55 лет.
Но именно занятия фитнесом 81-летней Ришко покорили сердца тинэйджеров, которые подписаны на нее. Женщина регулярно публикует видео, на которых она выполняет планку, поднимает тяжести и тренируется с помощью TRX.
Ее муж Дитер поддерживает увлечение жены и регулярно снимается вместе с Эрикой для челленджей и забавных роликов.
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