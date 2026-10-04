Напоминает дворец: вокзал в Индии назвали одним из самых красивых в мире. Фото

Железнодорожный вокзал в Мумбаи завоевал мировую известность как одно из величественнейших и красивейших транспортных сооружений на планете, своим размахом напоминающее настоящий дворец. Вместо привычной серой инфраструктуры пассажиры попадают под монументальные своды, украшенные элегантными башнями, резными арками и красочными витражами.

Эта уникальная достопримечательность, построенная в конце XIX века, была призвана превратить тогдашний Бомбей в ключевой торговый центр региона. Сегодня сооружение является не просто важным транспортным узлом, но и официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также главным архитектурным символом города.

Симбиоз двух культур и величественное сооружение

История создания этого архитектурного шедевра уходит корнями в 1878 год, когда проект вокзала для Большой индийской полуостровной железной дороги поручили британскому архитектору Фредерику Уильяму Стивенсу.

Історія появи вокзалу Чгатрапаті-Шиваджі. Источник: Anonymousboii/oldindianphotos.in/wikimedia.org Развернуть

Строительство комплекса длилось около десятилетия, ведь по замыслу сооружение должно было служить не только для пассажиропотока, но и размещать главную административную штаб-квартиру железнодорожной компании.

Вокзал Чгатрапаті-Шиваджі. Источник: Shaileshsonare/wikimedia.org

Главная ценность здания заключается в гармоничном сочетании западных и восточных традиций:

Архитектурный стиль : викторианское неоготическое возрождение уверенно переплетается с традиционным индийским декором.

: викторианское неоготическое возрождение уверенно переплетается с традиционным индийским декором. Символический фасад : каменные стены украшены детализированными скульптурами, горгульями, растительными орнаментами и аллегорическими фигурами.

: каменные стены украшены детализированными скульптурами, горгульями, растительными орнаментами и аллегорическими фигурами. Геральдические акценты: у главного входа расположены скульптуры льва и тигра, олицетворяющие союз Великобритании и Индии.

Свет прогресса и роскошь интерьеров

Архітектура вокзалу Чгатрапаті-Шиваджі. Источник: Sailko/wikimedia.org

Самой высокой точкой архитектурного ансамбля является величественный центральный купол, который венчает статуя женщины с факелом и колесом в руках. Эта аллегорическая фигура символизирует технический прогресс, модернизацию и неуклонное развитие, которые железная дорога принесла в регион более века назад.

Не менее впечатляющим является внутреннее убранство вокзала:

Звездный зал : бывший зал бронирования билетов украшен итальянским мрамором и голубым индийским камнем.

: бывший зал бронирования билетов украшен итальянским мрамором и голубым индийским камнем. Декоративные элементы: колонны, своды и высокие витражные окна созданы благодаря совместной работе европейских инженеров и местных ремесленников.

Декоративне оздоблення будів... Источник: Shabbir Siraj/creativecommons.org/Wikimedia Развернуть

В отличие от большинства подобных исторических сооружений, которые со временем превращаются в тихие музеи, терминал имени Чхатрапати Шиваджи Махараджа остается основой транспортного сообщения Мумбаи. По данным ЮНЕСКО, ежедневно через его платформы проходят более трех миллионов горожан и гостей, обслуживая как пригородные, так и дальнемагистральные рейсы.

Сохранив свою первоначальную аутентичность и структурную целостность, вокзал продолжает выполнять свою главную миссию: ежедневно соединять судьбы миллионов путешественников, даря им возможность прикоснуться к мировому архитектурному наследию.

OBOZ.UA ранее писал о худших европейских аэропортах.