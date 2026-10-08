Куда поехать осенью: 5 городов в Европе, чтобы полюбоваться осенью

Осень в Европе раскрывает совершенно иную сторону популярных туристических направлений, когда летние толпы сменяются более спокойной атмосферой и яркими красками природы. Именно в этот период старинные города, замки, озера и виноградники приобретают особенно живописный вид.

Для осеннего путешествия можно выбрать как горные районы, так и небольшие исторические города с уютными улочками. В Travel Off Path назвали пять направлений в Европе, куда стоит отправиться, чтобы насладиться золотым сезоном.

Питлохри, Шотландия

Питлохри, Шотландия. Источник: Nilfanion/wikimedia.org

Небольшой городок Питлохри расположен на границе Шотландского нагорья и окружен густыми лесами. Осенью деревья здесь сменяют зеленую листву на насыщенные золотые и медные оттенки, создавая прекрасные условия для пеших прогулок. Особенно живописным становится озеро Фаскалли, у которого осенью проходит фестиваль Enchanted Forest с вечерними световыми и музыкальными инсталляциями.

Любителям активного отдыха стоит также обратить внимание на маршрут к горе Бен-Враки, откуда открываются виды на осенние пейзажи.

Блед, Словения

Блед, Словения. Источник: unsplash.com/@thiagorocha7

Блед в Юлийских Альпах осенью напоминает иллюстрацию к сказке: озеро окружают леса, окрашивающиеся в красные, желтые и оранжевые тона, а посреди водоема расположен живописный остров с церковью. Традиционная прогулка на деревянной лодке позволяет увидеть осенний пейзаж с воды и добраться до острова.

Чтобы насладиться панорамным видом на озеро, можно подняться на смотровую площадку Ойстрица, которая особенно эффектна на рассвете, когда над водой поднимается утренний туман.

Фюссен, Германия

Фюссен, Германия. Источник: Memorino/wikimedia.org

Баварский город Фюссен привлекает путешественников прежде всего близостью к знаменитому замку Нойшванштайн. Осенью его светлые башни особенно контрастируют с лесами, которые покрываются золотистыми и медными оттенками. Отдельного внимания заслуживает озеро Альпзее, вокруг которого пролегают живописные лесные маршруты, где можно насладиться альпийскими пейзажами вдали от самых оживленных туристических мест.

Сочетание гор, озер, старинной архитектуры и осенней природы делает этот регион одним из лучших направлений для сезонного путешествия.

Кольмар, Франция

Кольмар, Франция. Источник: Виталий Кр/wikimedia.org

Кольмар в Эльзасе осенью особенно привлекателен для тех, кто хочет совместить прогулку по городу с гастрономическими впечатлениями. Старинные фахверковые дома, каналы и узкие улочки города дополняются золотыми виноградниками, ведь именно осенью в регионе продолжается сезон сбора винограда.

Один из самых интересных способов исследовать окрестности – отправиться на велосипеде по винному маршруту Эльзаса. Во время такой поездки можно заехать в соседний Эгисхайм и попробовать местные вина и традиционный тарт-фламбе.

Килларни, Ирландия

Килларни, Ирландия. Источник: wikimedia.org

Килларни станет удачным выбором для тех, кто ищет сочетание дикой природы, исторических достопримечательностей и настоящей ирландской атмосферы. Национальный парк Килларни славится древними дубовыми лесами, которые осенью приобретают насыщенные медные оттенки.

Килларни, Ирландия. Источник: 瑞丽江的河水/wikimedia.org

Среди главных местных достопримечательностей – поместье Мукросс, его исторические постройки и берега озера Лох-Лейн. Для активного путешествия можно выбрать велосипедный маршрут через ущелье Данлоу, однако осенью стоит быть готовыми к резким изменениям погоды и взять с собой водонепроницаемую одежду.

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