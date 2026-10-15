Отдых, после которого не хочется возвращаться: что предлагает TAOR Karpaty Resort & Spa

Сегодня отдых для украинцев – это не просто глоток свежего воздуха, а острая необходимость. Во время войны всем, кто работает на победу, помогает нашим Силам обороны и находится под обстрелами 24/7, необходима перезагрузка. И, поскольку сейчас не у всех есть возможность выезжать за границу, требования к отечественным местам отдыха выросли в разы.

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Свой статус тихого и спокойного места отдыха в горах для всей семьи уже более 13 лет поддерживает гостиничный комплекс TAOR Karpaty Resort & Spa. Это подтверждается также многочисленными отзывами звезд и знаменитых гостей, а также тем, что бронировать номера, апартаменты и коттеджи нужно заранее. OBOZ.UA провел выходные в комплексе, и мы смогли сами оценить все факторы, благодаря которым отдыхающие выбирают то или иное место. И вот почему мы советуем вам выбрать TAOR Karpaty:

1. Местоположение

Если вы влюблены в горы – это навсегда, если нет – вы в них влюбитесь. Село Коротище во Львовской области недалеко от Схидницы, где находится комплекс, спрятано среди гор и удалено от шумных туристических городов, таких как Трускавец. Это именно то идеальное место, где вы можете укрыться от нынешних тревог, в прямом и переносном смысле, а также насладиться полным спокойствием. TAOR Karpaty Resort & Spa расположен среди гор на берегу реки Стрый, где для гостей в летний сезон обустраивают пляжи, а осенью есть удобные горные маршруты, которые по силам каждому.

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Кроме того, в отеле есть возможность организовать выездные мероприятия для вашей компании, например, обед или ужин на гастроплощадке, с которой открывается невероятный вид. А для детей, да и взрослым будет интересно – веревочный парк. Наша оценка расположения отеля – 10 из 10, ведь здесь вы находитесь в полном единении с природой, что также подчеркивается ландшафтным дизайном территории.

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2. Апартаменты, коттеджи

В комплексе представлены разнообразные варианты проживания – от апартаментов до различных типов коттеджей. Во всех типах размещения есть все необходимое для комфортного проживания. Если же вы планируете отдыхать компанией или семьей из нескольких человек – рекомендуем выбрать коттедж. Ведь там можно разжечь камин и провести уютный вечер в кругу родных и друзей. А утром насладиться кофе или чаем на террасе с видом на живописные горы. Стоит отметить, что домики расположены таким образом, что никому не помешает наслаждаться вашим отдыхом. Наша оценка – 8/10 за проживание в коттеджах.

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3. SPA-процедуры, медицинские программы

Это одна из главных достопримечательностей данного комплекса. Всем известно, что в этом регионе есть множество минеральных вод, полезных для организма, и прямо на территории отеля находится бювет и работает врач, после консультации с которым вы сможете пройти необходимые вам процедуры. Кроме того, разнообразный выбор массажей и ритуалов для лица по очень доступной цене не оставит равнодушной ни одну женщину. Для любителей бассейнов в TAOR Karpaty Resort & Spa есть обновленный SPA-комплекс. Для гостей работают два бассейна (с выходом на террасу в летний период) и три сауны – хамам, финская и лавандовая.

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Но отдельно в данном блоке хотим отметить баню и чаны. Если раньше вы думали, что это всего лишь посидеть в горячей воде и бане, то господин Василий, который является звездой комплекса, перевернет ваше представление. Профессионал своего дела, он проведет правильный ритуал с обязательным купанием в горном Стрые. Поверьте, в эту ночь вы будете спать самым беззаботным сном, а ваше тело и мозг поблагодарят вас за такой релакс. Оценка этого блока – однозначно 10/10.

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4. Кухня

В стоимость проживания в TAOR Karpaty Resort & Spa входят завтраки "шведский стол" с разнообразным выбором блюд местной и европейской кухни. Кроме того, для гостей работает ресторан под руководством шеф-повара Рустама Хоркашева. В концепции работы комплекса прослеживается четкая линия – "чтобы гости остались полностью довольны сервисом и атмосферой". Один из пунктов, способствующих этому, – своеобразные перформансы от шеф-повара на завтрак и ужин. Для отдыхающих разработаны авторские предложения угощений под открытым небом. На территории комплекса есть небольшой водоем, где вы можете порыбачить, а вашу пойманную форель приготовят на гриле. Кроме того, в TAOR Karpaty Resort & Spa постоянно проводятся тематические праздники и вечера для всех гостей. Все это заслуживает высшей оценки – 9/10!

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5. Атмосфера, сервис, люди – 10/10

Сегодня недостаточно просто построить современный гостиничный комплекс, оснастить его техническими новинками и зонами для отдыха. Успех работы – это, прежде всего, люди. В TAOR Karpaty Resort & Spa команда работает как слаженный механизм, создавая для вас атмосферу беззаботности, полного релакса и спокойствия. Сотрудники комплекса помогут вам подобрать развлечения на территории комплекса в соответствии с вашими потребностями, организуют отдых для ваших детей. К самым маленьким гостям здесь относятся с особым вниманием, именно поэтому вы можете встретить здесь семьи даже с новорожденными малышами. А это о многом говорит!

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Планируя отдых в TAOR Karpaty Resort & Spa, позаботьтесь о бронировании заранее. Это не рекламный ход – комплекс действительно чрезвычайно популярен среди молодых семей. В то же время здесь ценят интересы каждого гостя, именно поэтому вы найдете свое любимое место на территории. Кроме того, отдых в Карпатах по-своему особенный в любое время года, ведь местная природа создает особую атмосферу, а TAOR Karpaty Resort & Spa оправдывает ваши ожидания от отдыха.