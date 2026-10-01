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"Вена возле моря": куда поехать в Хорватии, кроме Дубровника

Елена Былим
Елена Былим
Time to read3 мин
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"Вена возле моря": куда поехать в Хорватии, кроме Дубровника
Где побывать в Хорватии
Источник: unsplash.com/@adrianvalverdem

Большинство туристов, планируя поездку в Хорватию, в первую очередь выбирают Дубровник с его величественными каменными крепостями и средиземноморским шармом. Однако из-за чрезмерного наплыва отдыхающих, высокой плотности толпы и строгих местных ограничений долгожданный отпуск может лишиться своего уюта.

Отличной альтернативой является курортный город Опатия, расположенный на севере страны на берегу Кварнерского залива. Как отмечает Travel Off Path, это направление предлагает роскошную имперскую атмосферу и насыщенную культурную программу по ценам, которые осенью оказываются примерно вдвое ниже, чем в популярных далматинских курортах.

Архитектурное наследие и австро-венгерский шик

В отличие от большинства прибрежных городов Хорватии с их узкими мощеными улочками и классическими каменными домами, Опатия поражает эстетикой Прекрасной эпохи. В конце XIX века город превратился в излюбленное место зимнего отдыха венской аристократии, что кардинально изменило его облик. Вместо типичной далматинской застройки здесь появились величественные виллы, изысканные дворцы с коваными балконами и колоннадами, а вдоль берега протянулась живописная 10-километровая набережная Лунгомаре.

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''Вена возле моря'': куда поехать в Хорватии, кроме Дубровника

Опатія у Хорватії

Источник: unsplash.com/@ozren_c

Главными жемчужинами города являются построенная в 1844 году вилла "Ангиолина", где сегодня располагается Хорватский музей туризма, а также неоклассический отель "Кварнер", построенный в 1884 году. На набережной гостей встречает знаменитая скульптура "Дева с чайкой", ставшая визитной карточкой залива, а рядом расположена скромная церковь Святого Иакова XV века. К северу вдоль побережья раскинулся колоритный рыбацкий городок Волоско с узкими улочками и барочными достопримечательностями, который служит историческим ядром для гостей курорта.

''Вена возле моря'': куда поехать в Хорватии, кроме Дубровника

Відпочинок в Опатії

Источник: unsplash.com/@designshot

Цены на отдых в Опатии

Осенью стоимость проживания и питания в Опатии становится значительно ниже, чем в Дубровнике или Сплите. В зависимости от уровня отеля двухместный номер в трехзвездочном отеле у моря обойдется примерно от 120 до 180 долларов (4980-7470 грн) за ночь, а пятизвездочные и роскошные комплексы будут стоить от $250 до $450 (10 375-18 675 грн). Более бюджетные апартаменты или гестхаусы можно найти за $80-130 (3320-5395 грн) в сутки.

Средние расходы на питание и досуг в Опатии:

  • Перекусы на вынос (бурек, пицца, сэндвичи): $3-7 (125-290 грн);
  • Основные блюда или паста в ресторане: $18-28 (745-1160 грн);
  • Свежие морепродукты: 23-30 долларов (955-1245 грн);
  • Полноценный обед из 3 блюд на человека: $40-65 (1 660-2 695 грн);
  • Напитки (кофе, пиво, бокал вина): 2,5-10 долларов (105-415 грн);
  • Коктейли в барах: $9-15 (около 375-625 грн).

Безопасность и преимущества осеннего сезона

''Вена возле моря'': куда поехать в Хорватии, кроме Дубровника

Які ціни в Опатії

Источник: Maestralno/wikimedia.org

Хорватия остается одной из самых безопасных стран Европы с минимальным уровнем преступности, а в таких спокойных курортных зонах, как Опатия, вероятность столкнуться даже с мелкими карманными кражами очень низкая. Октябрь считается идеальным временем для посещения: дневная температура воздуха составляет приятные 23 °C, основной поток туристов спадает, а море остается комфортным для отдыха на пляже Слатина.

При этом Опатия остается оживленным городом круглый год, где большинство заведений и объектов инфраструктуры продолжают работать без сезонного закрытия.

OBOZ.UA писал о хорватском острове, который привлек внимание туристов своими предложениями для отдыха.

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