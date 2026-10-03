В Испании предоставляют деньги на покупку дома: какие условия

В северном испанском регионе Ла-Риоха действует программа финансовой поддержки молодых людей, желающих приобрести или построить собственное жилье в небольших населенных пунктах. В зависимости от численности населения общины субсидия может покрывать от 20% до 40% стоимости недвижимости.

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Максимальная сумма помощи составляет 40 тысяч евро (2,04 млн грн), однако для ее получения необходимо выполнить ряд условий. Как сообщает издание idealista, программа была запущена для поддержки молодых жителей и противодействия сокращению населения сельских территорий региона.

Сколько можно получить на покупку жилья

Программа "Revive" распространяется на населенные пункты Ла-Риохи, где проживает не более 5000 человек. Размер субсидии зависит от количества жителей конкретного населенного пункта: чем меньше население, тем большую долю стоимости жилья могут компенсировать региональные власти.

В населенных пунктах с населением до 500 человек можно получить до 40% стоимости недвижимости, но не более 40 тысяч евро (2,04 млн грн).

Для городов и сел, где проживает от 501 до 2000 человек, предусмотрена компенсация до 30%, максимальная сумма которой составляет 30 тысяч евро (1,53 млн грн).

Если же население составляет от 2001 до 5000 жителей, субсидия может покрывать до 20% стоимости, но не превышать 20 тысяч евро (1,02 млн грн).

Чтобы получить максимальные 40 тысяч евро (2,04 млн грн), жилье должно стоить не менее 100 тысяч евро (5,10 млн грн). В то же время в июне 2026 года региональные власти увеличили максимальную стоимость объекта, который может участвовать в программе, со 180 тысяч до 220 тысяч евро (11,23 млн грн). Новый лимит установлен без учета налогов, а его пересмотр объяснили ростом стоимости строительства и недвижимости.

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Кто может претендовать на выплату

Подать заявку могут лица в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие гражданство Испании или другого государства Европейского Союза. Право на участие также распространяется на граждан Европейской экономической зоны и Швейцарии. Для заявителей из стран за пределами этих территорий необходим действующий вид на жительство в Испании.

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Существуют также финансовые ограничения. Годовой доход домохозяйства не должен превышать установленного лимита, который определяется на основе испанского показателя IPREM. На 2026 год в условиях программы указан максимальный доход на уровне примерно 43 200–50 400 евро (2,20–2,57 млн грн) в зависимости от обстоятельств заявителя.

Приобретенный или построенный дом должен использоваться в качестве постоянного жилья. После приобретения недвижимости, получения разрешения на ее эксплуатацию или завершения строительства заявитель должен сообщить соответствующий адрес в течение трех месяцев.

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Помощь можно использовать на строительство и ремонт

Программа не ограничивается приобретением готового дома. Финансирование также предусмотрено для реконструкции имеющейся недвижимости или строительства нового жилья. При этом на момент подачи заявки заявитель уже должен иметь соответствующий дом для ремонта или земельный участок, предназначенный для застройки.

Важно, что субсидия не выплачивается авансом. В случае покупки жилья средства предоставляются после проверки права на помощь и документального подтверждения сделки, а для строительства или реконструкции необходимо подтвердить завершение соответствующих работ. Заявку на помощь при покупке нужно подать до подписания договора или не позднее чем через один месяц после него, тогда как для строительных работ обратиться за финансированием необходимо до их начала.

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Как подать заявку

Региональные органы власти предлагают как цифровые, так и личные каналы:

Онлайн, через систему электронных заявок (Tramitar) на веб-сайте правительства Ла-Риохи.

Лично, в отделе ЗАГС соответствующего ведомства или в других уполномоченных государственных органах ЗАГС.

Программа "Revive" была запущена в мае 2024 года для поддержки небольших населенных пунктов Ла-Риохи и борьбы с депопуляцией. За это время заявки подали более 1600 человек из 120 муниципалитетов, а бюджет программы увеличили с первоначальных 12 миллионов до 15,1 миллиона евро (770,1 млн грн). Поддержка распространяется на приобретение и строительные работы, завершенные до 1 июня 2027 года, а заявки рассматриваются в порядке поступления, пока имеется финансирование.

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